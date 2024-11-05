У мережу злили повні характеристики PlayStation 5 Pro
Повний список специфікацій для PlayStation 5 Pro просочився в інтернет до виходу консолі. Судячи з усього, щонайменше один користувач якимось чином зміг отримати її раніше призначеного терміну, але свої методи він, звісно ж, не розкриває.
Характеристики PlayStation 5 Pro
Опублікована фотографія, судячи з усього, показує нам інструкцію, що йде в комплекті з консоллю. Ми можемо бачити нумерацію сторінок унизу ліворуч, тож це точно не поверхня коробки, повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача X Brunno Fast.
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- Перше, на що звертають нашу увагу, – це процесор. Тут це восьмиядерний AMD Ryzen Zen 2.
- Конкретну модель GPU не вказано, але зазначено, що це AMD Radeon потужністю 16.7 TFLOPS.
- Оперативної пам'яті 16 гігабайтів стандарту GDDR6 для графіки і ще 2 гігабайти DDR5 для операцій.
- SSD на 2 терабайти.
- 4 USB різних типів, дисковод, HDMI.
- Вага 3,1 кілограма.
Характеристики PlayStation 5 Pro / Фото Brunno Fast
Що змінилося
Ось головні зміни в PS5 Pro проти базової PS5:
- 16.7 TFLOPS проти 10 TFLOPS.
- 2 терабайти SSD проти 825 гігабайтів SSD.
- Додано 2 гігабайти DDR5 пам'яті, який не було раніше.
- Додано WiFi 7.
- Підтримка додаткового порту USB-C замість порту USB-A.
- 390W максимальної потужності проти 350W раніше.
За словами PlayStation, нове апаратне забезпечення означає, що PlayStation 5 Pro буде рендерити на 45% швидше, ніж оригінальна PlayStation 5, з 2-3-кратним трасуванням променів. PlayStation також анонсувала технологію PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) для PS5 Pro, яка покращить роздільну здатність та якість у сумісних іграх.
PlayStation 5 Pro вийде в світ уже 7 листопада 2024 року.