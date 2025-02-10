Стало відомо, чи може нова GTA VI з'явитися на PC на релізі

Очікуваний кримінальний бойовик GTA VI від Rockstar Games запланований до виходу восени 2025 року, проте поки що лише для консолей. Відсутність релізу на PC може суттєво вплинути на фінансові показники компанії Take-Two Interactive, яка виступає видавцем гри.

За словами генерального директора Take-Two Interactive Штрауса Зельника, частка продажів PC-версій у випадку мультиплатформних ігор сягає 40% і більше, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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Попри це, компанія не вважає, що випуск GTA VI лише на PS5, Xbox Series X та S є помилкою. Зельник визнав, що продажі консолей останнім часом знижуються, тоді як популярність ПК зростає, однак він переконаний, що вихід GTA VI підвищить попит на консолі.

Історично великі релізи (а в нас їх заплановано чимало) сприяли продажам консолей. Я думаю, що цього року буде так само. І не лише через нас, а й через інші ігри,

– заявив він в інтерв’ю IGN.

Щодо можливої PC-версії GTA VI Зельник відповів ухильно, натякнувши, що Rockstar Games часто випускає ігри спочатку для одних платформ, а згодом – для інших. Як приклад він навів Sid Meier’s Civilization VII, яка вперше у серії отримала мультиплатформовий реліз.

Нагадаємо, що події GTA VI розгортатимуться у вигаданому штаті Леонідас, натхненному Флоридою. Головними персонажами гри стануть Джейсон і Люсія, а розробники обіцяють створити "найбільший і найбільш реалістичний світ" в історії серії.

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Реліз гри все ще запланований на осінь 2025 року і наразі немає жодних причин переносити його. Фанати серії з нетерпінням чекають на детальніші новини щодо гри, а особливо на другий трейлер і точну дату виходу.