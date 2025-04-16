Геймінг там де не чекали: Pac-Man та Volkswagen анонсували незвичайну співпрацю

Bandai Namco та Volkswagen оголосили про співпрацю, в рамках якої власники певних моделей автомобілів можуть перетворити їх на ігрові консолі та грати у Pac-Man з комфортом.

Франшиза Pac-Man має довгу історію, яка сягає ледь не початків існування індустрії відеоігор. Одначе, мало хто очікував, що цей проєкт колись буде співпрацювати з відомою маркою автомобілів, повідомляє 24 Канал.

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Ідеальні авто для геймерів

В той час як Razer запустила платформу для стримінгу ігор на мобільні пристрої, Bandai Namco та Volkswagen оголосили про те, що відеогра Pac-Man Championship Edition стане базовою розвагою для кількох європейських моделей автомобілів.

За роки свого існування Pac-Man отримав чимало версій на найрізноманітніші консолі, але тепер гру можна буде запустити на бортовому комп'ютері автівок за допомоги додатку AirConsole.

Завдяки йому користувачі можуть використовувати свої смартфони як контролери, перетворюючи авто на мобільну ігрову станцію, підтримувану системою фонового освітлення для посилення атмосфери.

Pac-Man у вашому авто: дивіться відео

Така функція є доступною у моделях Golf, Golf Variant, Passat, Tayron, Tiguan, Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 та ID.7 2025 року.

Цікаво, що для співпраці створили нову, переосмислену версію Pac-Man, яка містить цікаві деталі як-от енергетичні гранули у формі логотипа Volkswagen чи бонуси у формі назв різних знакових моделей концерну.