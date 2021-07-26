Справжньою проблемою Twitch багато користувачів вважають нашестя "стрімерок в бікіні", що перетворюють платформу, створену, по суті, для геймерів, на таку собі подобу дешевого сайту еротики.

Цікаво Стрімерка принижувала глядачів за маленькі донати, а тепер називає себе новою іконою фемінізму

Саме керівництво сервісу, схоже не бачить проблеми у подібному "контенті" та навіть подбало про створення окремої підкатегорії трансляцій під назвою "Pools, Hot Tubs, and Beaches".

У ній основними "контент-мейкерами" виступають стрімерки в купальниках, які сидять на надувних іграшках в басейні, спілкуються з підписниками, пишуть їхні нікнейми на різних частинах тіла за донати, міняють купальники за нові підписки та всіляко намагаються привернути увагу глядачів своєю зовнішністю.

"Обличчя" таких трансляцій Amouranth – найпопулярніша стрімерка на платформі Twitch / скриншот з Twitch

Саме популярність цих трансляцій підштовхнула Mitsuki Game Studio до розробки гри Hot Tub Simulator.

Станьте найуспішнішим стрімером у світі! Пориньте в життя стрімера, почніть з малого і розширюйте свій канал завдяки глядачам! Танцюйте, відкривайте милі бікіні, спілкуйтеся зі своїми глядачами і багато іншого, – йдеться в описі гри в Steam.

Скриншот з гри Hot Tub Simulator / зображення з Steam

Серед особливостей гри розробники називають кастомізацію персонажів, сотні купальних костюмів, можливість "апгрейдити" оточення та повне занурення у життя справжньої стрімерки.

Хоча все це й виглядає як спроба тролінгу, однак творці проєкту явно сподіваються на солідні прибутки від фанатів подібного жанру трансляцій. Гра вийде вже зовсім скоро – у серпні 2021 року в цифровому магазині Steam.