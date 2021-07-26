Настоящей проблемой Twitch многие пользователи называют нашествие "стримерш в бикини", превращающих платформу, созданную, по сути, для геймеров, на некое подобие дешевого сайта эротики.

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Само руководство сервиса, похоже, не видит проблемы в подобном "контенте" и даже позаботилось о создании отдельной подкатегории трансляций под названием "Pools, Hot Tubs, and Beaches".

В ней основными "контент-мейкерами" выступают стримерши в купальниках, которые сидят на надувных игрушках в бассейне, общаются с подписчиками, пишут их никнеймы на разных частях тела за донаты, меняют купальники за новые подписки и всячески пытаются привлечь внимание зрителей своей внешностью.

"Лицо" таких трансляций Amouranth – самая популярная стримерша на платформе Twitch / скриншот с Twitch

Именно популярность этих трансляций подтолкнула Mitsuki Game Studio к разработке игры Hot Tub Simulator.

Станьте самым успешным стримером в мире! Окунитесь в жизнь стримера, начните с малого и расширяйте свой канал благодаря зрителям! Танцуйте, открывайте милые бикини, общайтесь со своими зрителями и многое другое, – говорится в описании игры в Steam.

Скриншот из игры Hot Tub Simulator / изображение со Steam

Среди особенностей игры разработчики называют кастомизацию персонажей, сотни купальных костюмов, возможность "апгрейдить" окружение и полное погружение в жизнь настоящей стримерши.

Хотя все это и выглядит как попытка троллинга, однако создатели проекта явно надеются на солидные доходы от фанатов подобного жанра трансляций. Игра выйдет уже совсем скоро – в августе 2021 в цифровом магазине Steam.