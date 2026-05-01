Студія Warhorse розповіла про своє майбутнє після завершення серії Kingdom Come

Чеська студія Warhorse, яка подарувала світу реалістичну середньовічну пригоду, нарешті перервала мовчання щодо своїх подальших планів. Після тріумфального релізу другої частини серії та завершення підтримки додаткового контенту розробники натякнули на масштаби свого наступного великого проєкту.

Що з франшизою Kingdom Come?

Минулого року Kingdom Come: Deliverance 2 продемонструвала вражаючі результати, перевершивши очікування розробників та залучивши мільйони гравців по всьому світу. Проєкт отримав номінації на престижних преміях, зокрема на BAFTA Games Awards. Однак тепер, коли останнє доповнення до гри вже давно побачило світ, шанувальники франшизи, яка існує вже майже десятиліття, почали активно цікавитися майбутнім студії, пише Insider Gaming.

Під час нещодавньої сесії запитань та відповідей на платформі Reddit представники Warhorse Studios пролили світло на поточний стан справ. Ця зустріч із фанатами мала на меті не лише розповісти про плани, а й налагодити комунікацію після певних внутрішніх труднощів, зокрема через скандал із заміною перекладача на рішення на основі штучного інтелекту. Команда прагнула до прозорості, відповідаючи на численні запитання щодо можливого продовження серії.

Головною новиною стало офіційне підтвердження того, що активна розробка контенту для другої частини завершена. Віктор Хьошль, який обіймає посаду керівника арт-відділу Warhorse, чітко заявив:

Більше ніякого контенту для KCD2 не планується, за винятком можливих патчів. Ми вже рухаємося вперед,

– сказав Хьошль.

Це означає, що гра остаточно припинила свою активну підтримку після майже року підтримки новим наповненням.

Що планують далі?

Що ж готує студія далі? Хоча розробники зберігають певну таємничість, вони підтвердили, що не збираються змінювати свій основний напрямок.

Ми, звичайно, наполегливо працюємо над нашою наступною грою. Але як ви вже здогадалися, ми поки що не можемо розповісти про неї багато. Що я можу сказати, так це те, що ми будемо дотримуватися того, що знаємо – рольових ігор. Не чекайте, що ми підемо іншим шляхом і зробимо гру про NBA!"

– поділився Віктор Хьошль.

Ондржей Біттнер, директор з контенту, додав більше інтриги: "Ми наполегливо працюємо над… чимось. Очевидно, ми не можемо розкрити жодних подробиць, але я можу сказати, що це величезна імерсивна RPG".

Коли його прямо запитали про плани щодо Kingdom Come: Deliverance 3 та продовження історії, він відповів дещо загадково: "Плани в русі. Плани щодо імерсивної RPG. Сподіваюся, це заспокоїть ваші думки".

Хоча деякі фанати сприйняли це як офіційне підтвердження триквела, інші зауважують, що розробник лише констатував факт роботи над рольовою грою, яка не обов'язково належить до відомого всесвіту.

Яким може бути новий проєкт Warhorse?

Раніше в мережі з'являлися чутки про те, що Warhorse може працювати над проєктом за мотивами "Володаря перснів", оскільки їхня материнська компанія Embracer Group володіє правами на цю франшизу. Повідомлялося навіть про інвестиції від Abu Dhabi Investment Office у розмірі близько 100 мільйонів доларів у розробку гри ААА-класу, повідомляє GamesRadar. Проте студія поки що ухиляється від конкретики, лише знову підтверджуючи роботу над новою імерсивною грою.

Цікаво, що ключові актори серії зараз зайняті іншими справами:

Том Маккей, який втілив образ головного героя, бере участь у зйомках фільмів та телевізійних проєктів.

Люк Дейл, відомий за роллю Яна Птачека, успішно розвиває свою кар'єру стрімера та контент-мейкера.

Попри відсутність деталей, Ондржей Біттнер зізнався, що особисто не може дочекатися моменту розкриття проєкту:

Єдині часові рамки, які я можу назвати: найближче майбутнє. Вибачте за таку розмиту відповідь, але мої руки зв'язані,

– каже він.

Це дає надію, що офіційний анонс нової гри від Warhorse Studios може відбутися вже зовсім скоро.

Нагадаємо, кілька тижнів тому компанія потрапила у центр гучного скандалу: одного з перекладачів було звільнено, а його функції нібито передали системі штучного інтелекту. Креативний директор студії Прокоп Йірса визнав, що команда очікувала гострої реакції спільноти.

Наш відділ маркетингу зараз тремтить від страху,

– іронічно зауважив він, додавши, що розробники вирішили "йти прямо в епіцентр", щоб прояснити ситуацію.

Як пояснює Insider Gaming в окремому матеріалі, конфлікт розпочався у березні, коли колишній співробітник студії на ім'я Макс заявив про своє раптове звільнення. Макс працював над локалізацією Kingdom Come: Deliverance 2, але його контракт було розірвано. У соціальних мережах він поділився подробицями зустрічі, на якій йому повідомили, що в межах зусиль із "підвищення ефективності компанії" та "економії фінансів" його посада з наступного місяця стане "застарілою" на користь використання ШІ для всіх майбутніх перекладів.

Під час спілкування з фанатами розробники намагалися уникати прямих коментарів щодо ситуації з Максом Гейтманеком, посилаючись на конфіденційність кадрових питань. Прокоп Йірса зазначив: "Це стосується внутрішніх справ відділу кадрів, тому я не можу коментувати жодного нинішнього чи колишнього співробітника. Це було б вкрай непрофесійно".

Водночас студія неодноразово наголошувала, що вони активно шукають нових фахівців:

Що я можу сказати, так це те, що ми зараз перебуваємо в процесі найму нових перекладачів з англійської мови. Справжніх людей,

– підкреслив Йірса, окремо виділивши слово "справжніх".

Офіційна позиція Warhorse Studios полягає в тому, що вони не розглядають штучний інтелект як заміну людській праці. У спеціальній заяві на Reddit команда пояснила, що деякі учасники розробки вважають ШІ корисним лише на ранніх етапах виробництва, пише GamesRadar. "Однак ми не використовуємо контент, створений штучним інтелектом, у фінальній версії гри і не плануємо змінювати це в майбутньому", – запевнили в студії. Розробники навіть планують зберегти або збільшити кількість перекладачів-людей для своїх наступних проєктів порівняно з Kingdom Come: Deliverance 2.

Не всі вірять у ці обіцянки

Попри ці запевнення, ситуація залишається неоднозначною через попередні висловлювання керівництва. У лютому сценарист і директор гри Даніель Вавра викликав хвилю обурення серед фанатів, заявивши, що штучний інтелект уже "тут, і він нікуди не зникне". Відтоді його роль у компанії змінилася, і зараз він зосереджений на просуванні серії в альтернативних медіа. Сама ж студія раніше випускала доволі стримані коментарі, наголошуючи, що Warhorse завжди була студією, керованою талантами, і вони цінують людей, які створюють їхні ігри/