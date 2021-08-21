Нове дослідження показало, скільки коштів за 2020 рік заробили найпопулярніші тайтли відеоігрової індустрії такі як Call of Duty: Warzone, FIFA 20, GTA V та інші, включно з підрахунком їх похвилинного доходу.

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Безперечно, що багато галузей зазнали нищівних ударів і продовжують страждати через глобальну пандемію COVID-19, проте відеоігри стали одним з небагатьох ринків, яким навпаки вдалося навіть процвітати посеред кризи.

Оскільки люди у всьому світі були змушені залишатися вдома, багато хто звернувся до відеоігор не лише як до способу розважитись, але і як до джерела спілкування. В результаті розробники та видавці отримали величезні прибутки, а нове дослідження від порталу Netbet сформувало рейтинг проєктів, які принесли своїм творцям найбільше коштів.

Скільки грошей заробили найпопулярніші ігри за рік, день і хвилину у 2020 році (дані Netbet) Назва гри Дохід за рік Дохід за день Дохід за хвилину Call of Duty: Modern Warfare + Warzone $ 1,91 млрд $ 5 млн 232 тис. $ 3, 633.94 FIFA 20 $ 1,08 млрд $ 2 млн 958 тис. $ 2, 054.79 GTA V $ 911 млн $ 2 млн 495 тис. $ 1, 733.26 NBA 2K21 $ 889 млн $ 2 млн 435 тис. $ 1, 691.40 NBA 2K20 $ 771 млн $ 2 млн 112 тис. $ 1, 466.89 Call of Duty: Black Ops Cold War $ 678 млн $ 1 млн 857 тис. $ 1, 289.95 Animal Crossing: New Horizon $ 654 млн $ 1 млн 791 тис. $ 1, 244.29 Cyberpunk 2077 $ 609 млн $ 1 млн 668 тис. $ 1, 158.68 The Sims 4 $ 462 млн $ 1 млн 265 тис. $ 879.00 Doom Eternal $ 454 млн $ 1 млн 243 тис. $ 863.77

Беручи до уваги не лише традиційні продажі екземплярів гри, але й внутрішні мікротранзакції, покупку предметів та DLC, команда порталу NetBet підрахувала, що Call of Duty: Warzone принесла розробникам найбільший дохід у 2020 році та стала єдиною грою якій вдалося наблизитися до відмітки у 2 мільярди доларів. Це понад 5 мільйонів доларів щодня, або неймовірних 3 634 долари на хвилину – і все це для безплатної королівської битви.

FIFA 20 посіла друге місце у списку з загальним доходом трохи більш як 1 мільярд доларів та 2 054 долари на хвилину. Дивним є те, що майже восьмирічна GTA V з прибутком у 911 мільйонів доларів потрапила у трійку лідерів, а відбулося це головним чином завдяки GTA Online.

Прибутки наведених проєктів вражають і буде цікаво подивитися, як ці цифри зміняться у 2021 році, коли ситуація з COVID-19 стає дещо легшою та карантинні обмеження починають послаблювати.