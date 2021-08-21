Нове дослідження показало, скільки коштів за 2020 рік заробили найпопулярніші тайтли відеоігрової індустрії такі як Call of Duty: Warzone, FIFA 20, GTA V та інші, включно з підрахунком їх похвилинного доходу.
Цікаво Багатомільйонні збитки від ексклюзивів: новий "витік" інформації про роботу Epic Games Store
Безперечно, що багато галузей зазнали нищівних ударів і продовжують страждати через глобальну пандемію COVID-19, проте відеоігри стали одним з небагатьох ринків, яким навпаки вдалося навіть процвітати посеред кризи.
Оскільки люди у всьому світі були змушені залишатися вдома, багато хто звернувся до відеоігор не лише як до способу розважитись, але і як до джерела спілкування. В результаті розробники та видавці отримали величезні прибутки, а нове дослідження від порталу Netbet сформувало рейтинг проєктів, які принесли своїм творцям найбільше коштів.
|Назва гри
|Дохід за рік
|Дохід за день
|Дохід за хвилину
|Call of Duty: Modern Warfare + Warzone
|$ 1,91 млрд
|$ 5 млн 232 тис.
|$ 3, 633.94
|FIFA 20
|$ 1,08 млрд
|$ 2 млн 958 тис.
|$ 2, 054.79
|GTA V
|$ 911 млн
|$ 2 млн 495 тис.
|$ 1, 733.26
|NBA 2K21
|$ 889 млн
|$ 2 млн 435 тис.
|$ 1, 691.40
|NBA 2K20
|$ 771 млн
|$ 2 млн 112 тис.
|$ 1, 466.89
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|$ 678 млн
|$ 1 млн 857 тис.
|$ 1, 289.95
|Animal Crossing: New Horizon
|$ 654 млн
|$ 1 млн 791 тис.
|$ 1, 244.29
|Cyberpunk 2077
|$ 609 млн
|$ 1 млн 668 тис.
|$ 1, 158.68
|The Sims 4
|$ 462 млн
|$ 1 млн 265 тис.
|$ 879.00
|Doom Eternal
|$ 454 млн
|$ 1 млн 243 тис.
|$ 863.77
Беручи до уваги не лише традиційні продажі екземплярів гри, але й внутрішні мікротранзакції, покупку предметів та DLC, команда порталу NetBet підрахувала, що Call of Duty: Warzone принесла розробникам найбільший дохід у 2020 році та стала єдиною грою якій вдалося наблизитися до відмітки у 2 мільярди доларів. Це понад 5 мільйонів доларів щодня, або неймовірних 3 634 долари на хвилину – і все це для безплатної королівської битви.
FIFA 20 посіла друге місце у списку з загальним доходом трохи більш як 1 мільярд доларів та 2 054 долари на хвилину. Дивним є те, що майже восьмирічна GTA V з прибутком у 911 мільйонів доларів потрапила у трійку лідерів, а відбулося це головним чином завдяки GTA Online.
Прибутки наведених проєктів вражають і буде цікаво подивитися, як ці цифри зміняться у 2021 році, коли ситуація з COVID-19 стає дещо легшою та карантинні обмеження починають послаблювати.