Новое исследование показало, сколько средств в 2020 году заработали самые популярные тайтлы видеоигровой индустрии такие как Call of Duty: Warzone, FIFA 20, GTA V и другие, включая подсчет их поминутного дохода.
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Бесспорно, что многие отрасли понесли сокрушительные удары и продолжают страдать из-за глобальной пандемии COVID-19, однако видеоигры стали одним из немногих рынков, которым наоборот удалось даже процветать среди кризиса.
Поскольку люди во всем мире были вынуждены оставаться дома, многие обратились к видеоиграм не только как к способу развлечься, но и как к источнику общения. В результате разработчики и издатели получили огромные прибыли, а новое исследование от портала Netbet сформировало рейтинг проектов, которые принесли своим создателям больше всего средств.
|Название игры
|Доход за год
|Доход за день
|Доход за минуту
|Call of Duty: Modern Warfare + Warzone
|$ 1,91 млрд
|$ 5 млн 232 тыс.
|$ 3, 633.94
|FIFA 20
|$ 1,08 млрд
|$ 2 млн 958 тыс.
|$ 2, 054.79
|GTA V
|$ 911 млн
|$ 2 млн 495 тыс.
|$ 1, 733.26
|NBA 2K21
|$ 889 млн
|$ 2 млн 435 тыс.
|$ 1, 691.40
|NBA 2K20
|$ 771 млн
|$ 2 млн 112 тыс.
|$ 1, 466.89
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|$ 678 млн
|$ 1 млн 857 тыс.
|$ 1, 289.95
|Animal Crossing: New Horizon
|$ 654 млн
|$ 1 млн 791 тыс.
|$ 1, 244.29
|Cyberpunk 2077
|$ 609 млн
|$ 1 млн 668 тыс.
|$ 1, 158.68
|The Sims 4
|$ 462 млн
|$ 1 млн 265 тыс.
|$ 879.00
|Doom Eternal
|$ 454 млн
|$ 1 млн 243 тыс.
|$ 863.77
Принимая во внимание не только традиционные продажи экземпляров игры, но и внутренние микротранзакции, покупку предметов и DLC, команда портала NetBet подсчитала, что Call of Duty: Warzone принесла разработчикам наибольший доход в 2020 году и стала единственной игрой которой удалось приблизиться к отметке в 2 миллиарда долларов. Это более 5 миллионов долларов ежедневно, или невероятных 3634 доллара в минуту – и все это для бесплатной королевской битвы.
FIFA 20 заняла второе место в списке с общим доходом чуть более 1 миллиарда долларов и 2054 доллара в минуту. Удивительно то, что почти восьмилетняя GTA V с прибылью в 911 миллионов долларов попала в тройку лидеров, а произошло это главным образом благодаря GTA Online.
Прибыль приведенных проектов поражает и будет интересно посмотреть, как эти цифры изменятся в 2021 году, когда ситуация с COVID-19 становится несколько легче и карантинные ограничения начинают ослабевать.