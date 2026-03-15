Втечи, поки не наклав в штани – кооперативний горор завірусився у мережі через дивну механіку

Інді-горор під назвою "We Gotta Go!" став популярним у соцмережах завдяки кумедному трейлеру та унікальній концепції. Більше про гру – у матеріалі.

Кооперативний горор від FuzzyBot запропонує геймерам спробувати вижити в таємничому маєтку за вельми специфічних умов, повідомляє 24 Канал.

Цікаво За тиждень до релізу Crimson Desert гравці масово скасовують передзамовлення – що сталося

"We Gotta Go!" стане наступним хітом у Steam?

Інді-забавка помістить компанію до 4 людей у моторошний маєток, населений купою привидів та інших небезпек.

При цьому кожного разу локація буде іншою, адже гра матиме процедурну генерацію середовища.

Ціллю ж буде не просто вижити, а й не "накласти в штані" від страху, адже у "We Gotta Go!" буде унікальна механіка – "кишковий лічильник".

Страх, стрес і погані буріто наближають ваш кишечник до катастрофи. Ретельно керуйте своїм кишечником – краще вибирайте їжу, пукайте, щоб зняти тиск, і робіть багато іншого, перш ніж ви перетворитеся на купу какашок,

– йдеться в описі проєкту в Steam.

Аби успішно покинути маєток, потрібно буде відшукати єдиний та рятівний у всіх сенсах туалет.

Чимало геймерів у соцмережах вже пророкують "We Gotta Go!" звання наступного кооперативного хіта та уявляють як їхні улюблені стримери будуть збиратися та грати у неї разом.

Concord коштував 200 мільйонів доларів і досяг піку в 697 гравців у Steam. "Ти помреш і повернешся як какашка за яку можна грати" має 1400 лайків перед виходом,

– підкреслив користувач X @maxdeploy.

Чи справдиться це побачимо незабаром, адже чудернацька забавка має вийти вже 14 квітня 2026 року. А поки що, на платформі від Valve доступна її демоверсія.

Інші цікаві новинки в Steam: