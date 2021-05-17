Наступний мейджор з Dota 2 пройде у Києві: 18 команд розіграють 500 тисяч доларів призових

Турнірний оператор WePlay Esports анонсував, що наступний мейджор з Dota 2 пройде у Києві. Турнір отримав назву AniMajor, а проходити він буде вже з 2 по 13 червня.

На початку квітня представники відомого українського турнірного оператора WePlay Esports опублікували загадковий тизер, у якому з'явилися кадри визначні місця Києва. Спочатку у мережі з'являлися чутки та натяки про мейджор з Dota 2 у Києві, але в останні тижні про це вже стали говорити майже з впевненістю. Залишалося лише почути офіційне підтвердження від компанії WePlay Esports.

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Таємничий анонс від WePlay Esports – відео

У суботу на каналі WePlayDota (платформа Twitch) стартував зворотній відлік часу, який завершився вчора ввечері. Напевно, вже зрозуміло, що саме тоді й відбувся офіційний анонс цієї події у столиці України. Мейджор отримав навіть тематичну назву AniMajor, а проходити він буде вже з 2 по 13 червня.

Одразу варто зазначити, що глядачів на цьому змаганні не буде, а цю інформацію вже офіційно підтвердили на Reddit організатори події. Напевно, це було й так достатньо очевидно, бо епідеміологічна ситуація у нашій країні поки не дозволяє цього зробити. Також можна додати, що перший мейджор цього року (Сінгапур) також проходив без глядачів.

Ця подія стане фіналом другого сезону Dota Pro Circuit 2021, а 18 колективів будуть розігрувати суттєвий призовий фонд: 500 тисяч доларів та 2700 DPC. 6 команд розпочнуть свої виступи зі стадії плей-оф, 6 – з групового етапу, а всі інші потраплять у Wild Card, де розіграють 2 путівки у наступний раунд (група). Розподіл команд за регіонами наступний:

Європа – 4

Китай – 4

Південно-Східна Азія – 3

СНД – 3

Північна Америка – 2

Південна Америка – 2

Офіційний анонс WePlay AniMajor​ у Києві – відео

Наостанок варто відзначити, що єдиний мейджор на просторах нашої країни проходив саме у Києві. Національний палац мистецтв "Україна" приймав у 2017 році турнір з назвою The Kiev Major у дисципліні Dota 2. Ця арена вміщує всього 4 тисячі глядачів, але охочих відвідати цей турнір було набагато більше. Усі квитки на The Kiev Major 2017 були розпродані за 20 хвилин. Шкода, що цього разу шанувальники Dota 2 не зможуть побачити вживу своїх кумирів.