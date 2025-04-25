Першим на зникнення Skimmer звернув увагу користувач GitHub під ніком hiddenmask58, повідомляє 24 Канал. Після оновлення системи до Windows 11 24H2 він виявив, що гідролітак більше не з’являється у грі.

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До пошуків приєднався незалежний розробник Адріан, автор мода SilentPatch для старих ігор, зокрема GTA: San Andreas. Як виявилося, проблема крилася у файлі конфігурації vehicles.ide, де бракувало чотирьох параметрів для Skimmer.

За словами Адріана, у GTA: Vice City Skimmer був човном, а у San Andreas його перетворили на літак, забувши оновити відповідні параметри у файлі. Усі ці роки Windows автоматично підставляла значення з сусідніх рядків, приховуючи помилку.

Проте новий механізм роботи з пам’яттю у Windows 11 24H2 змінив цю поведінку: гра почала використовувати некоректні значення, через що Skimmer став гігантським об’єктом, що не відображався у грі.

Якщо ж гравцеві вдавалося потрапити до Skimmer, персонаж миттєво опинявся на висоті 1,087 квадрильйона світлових років – фактично у космосі.

Цікаво, що всі човни у GTA: San Andreas мали неповний набір параметрів у vehicles.ide, але Skimmer був єдиним гідролітаком, тому помилка лишалася непомітною протягом 20 років.

Адріан менше ніж за добу випустив виправлення: достатньо відкрити файл vehicles.ide у теці data та додати до рядка з номером 460 (відповідає Skimmer) чотири параметри: -1, 0.7, 0.7, -1 . Очікується також оновлення SilentPatch, яке не лише поверне Skimmer у гру, а й виправить інші давні баги GTA: San Andreas.

А тим часом геймери готуються до релізу GTA VI. Фанати готуються до того, що GTA 6 буде дуже великою грою. Існують припущення, що гра буде поширюватися на двох дисках для PlayStation 5.