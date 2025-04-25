Первым на исчезновение Skimmer обратил внимание пользователь GitHub под ником hiddenmask58, сообщает 24 Канал. После обновления системы до Windows 11 24H2 он обнаружил, что гидросамолет больше не появляется в игре.

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К поискам присоединился независимый разработчик Адриан, автор мода SilentPatch для старых игр, в частности GTA: San Andreas. Как оказалось, проблема крылась в файле конфигурации vehicles.ide, где не хватало четырех параметров для Skimmer.

По словам Адриана, в GTA: Vice City Skimmer был лодкой, а в San Andreas его превратили в самолет, забыв обновить соответствующие параметры в файле. Все эти годы Windows автоматически подставляла значения из соседних строк, скрывая ошибку.

Однако новый механизм работы с памятью в Windows 11 24H2 изменил это поведение: игра начала использовать некорректные значения, из-за чего Skimmer стал гигантским объектом, который не отображался в игре.

Если же игроку удавалось попасть в Skimmer, персонаж мгновенно оказывался на высоте 1,087 квадриллиона световых лет – фактически в космосе.

Интересно, что все лодки в GTA: San Andreas имели неполный набор параметров в vehicles.ide, но Skimmer был единственным гидросамолетом, поэтому ошибка оставалась незаметной в течение 20 лет.

Адриан менее чем за сутки выпустил исправление: достаточно открыть файл vehicles.ide в папке data и добавить к строке с номером 460 (соответствует Skimmer) четыре параметра: -1, 0.7, 0.7, -1 . Ожидается также обновление SilentPatch, которое не только вернет Skimmer в игру, но и исправит другие давние баги GTA: San Andreas.

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