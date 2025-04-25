Оновлення Windows 11 24H2 "оживило" 20-річний баг у GTA: San Andreas

Після встановлення оновлення Windows 11 24H2 у грі Grand Theft Auto: San Andreas зник гідролітак Skimmer – причиною стала помилка, що існувала в грі ще з моменту її виходу у 2004 році, але залишалася непоміченою через особливості попередніх версій операційної системи.

Першим на зникнення Skimmer звернув увагу користувач GitHub під ніком hiddenmask58, повідомляє 24 Канал. Після оновлення системи до Windows 11 24H2 він виявив, що гідролітак більше не з’являється у грі.

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До пошуків приєднався незалежний розробник Адріан, автор мода SilentPatch для старих ігор, зокрема GTA: San Andreas. Як виявилося, проблема крилася у файлі конфігурації vehicles.ide, де бракувало чотирьох параметрів для Skimmer.

За словами Адріана, у GTA: Vice City Skimmer був човном, а у San Andreas його перетворили на літак, забувши оновити відповідні параметри у файлі. Усі ці роки Windows автоматично підставляла значення з сусідніх рядків, приховуючи помилку.

Проте новий механізм роботи з пам’яттю у Windows 11 24H2 змінив цю поведінку: гра почала використовувати некоректні значення, через що Skimmer став гігантським об’єктом, що не відображався у грі.

Якщо ж гравцеві вдавалося потрапити до Skimmer, персонаж миттєво опинявся на висоті 1,087 квадрильйона світлових років – фактично у космосі.

Цікаво, що всі човни у GTA: San Andreas мали неповний набір параметрів у vehicles.ide, але Skimmer був єдиним гідролітаком, тому помилка лишалася непомітною протягом 20 років.

Адріан менше ніж за добу випустив виправлення: достатньо відкрити файл vehicles.ide у теці data та додати до рядка з номером 460 (відповідає Skimmer) чотири параметри: -1, 0.7, 0.7, -1 . Очікується також оновлення SilentPatch, яке не лише поверне Skimmer у гру, а й виправить інші давні баги GTA: San Andreas.