З метою допомоги Україні, розробники World of Warcraft оголосили про спільну роботу з актрисою українського походження та затятою геймеркою Мілою Куніс і благодійною організацією BlueCheck Ukraine.
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У рамках цієї співпраці, в грі з'явиться набір, який запропонує гравцям WoW придбати двох віртуальних тварин-компаньйонів.
Санні та Фларкі / Фото Blizzard
Ними стануть золотистий ретривер Санні та мурлок Фларкі, які будуть доступні в World of Warcraft: Dragonflight і Wrath of the Lich King Classic, а 100% грошей від усіх придбаних наборів, протягом обмеженого часу, надходитимуть безпосередньо на рахунки благодійної організації BlueCheck Ukraine.
Отож, відтепер і до 29 серпня гравці World of Warcraft, які придбають набір під назвою "Pet Pack for Ukraine", вартістю у 20 доларів (496 гривень), фактично задонатять ці кошти безпосередньо до BlueCheck Ukraine.
Анонс від Міли Куніс: дивитися відео
Як можна здогадатися, Санні та Флуркі були обрані для цієї благодійної акції, тому що їхнє забарвлення відповідає кольорам державного прапора України.
Окрім того, під час спавну мурлок тримає у руках соняшник, який є національною квіткою та одним з символів нашої держави.