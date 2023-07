З метою допомоги Україні, розробники World of Warcraft оголосили про спільну роботу з актрисою українського походження та затятою геймеркою Мілою Куніс і благодійною організацією BlueCheck Ukraine.

У рамках цієї співпраці, в грі з'явиться набір, який запропонує гравцям WoW придбати двох віртуальних тварин-компаньйонів.

Санні та Фларкі / Фото Blizzard

Ними стануть золотистий ретривер Санні та мурлок Фларкі, які будуть доступні в World of Warcraft: Dragonflight і Wrath of the Lich King Classic, а 100% грошей від усіх придбаних наборів, протягом обмеженого часу, надходитимуть безпосередньо на рахунки благодійної організації BlueCheck Ukraine.

Зауважте, BlueCheck Ukraine – об'єднання благодійних організацій, таких як Project Victory та Liki24, які займаються різними формами гуманітарної допомоги українцям, що постраждали від війни. Його співзасновником є відомий актор і активіст з українським корінням Лієв Шрайбер.

Отож, відтепер і до 29 серпня гравці World of Warcraft, які придбають набір під назвою "Pet Pack for Ukraine", вартістю у 20 доларів (496 гривень), фактично задонатять ці кошти безпосередньо до BlueCheck Ukraine.

Анонс від Міли Куніс: дивитися відео

Як можна здогадатися, Санні та Флуркі були обрані для цієї благодійної акції, тому що їхнє забарвлення відповідає кольорам державного прапора України.

Окрім того, під час спавну мурлок тримає у руках соняшник, який є національною квіткою та одним з символів нашої держави.