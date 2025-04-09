Microsoft оголосила дату Xbox Games Showcase 2025 і готує окрему презентацію The Outer Worlds 2
- Xbox Games Showcase 2025 відбудеться 8 червня в цифровому форматі та представить нові ігри від внутрішніх студій Microsoft та партнерів.
- Після презентації відбудеться спеціальний випуск, присвячений The Outer Worlds 2, з новим геймплеєм і деталями від Obsidian Entertainment.
- The Outer Worlds 2 вийде у 2025 році на PC, PS5, Xbox Series X|S, а також буде доступна в підписці Game Pass.
Компанія Microsoft офіційно підтвердила дату наступної презентації зі серії Xbox Games Showcase та анонсувала спеціальний показ одного зі своїх майбутніх ексклюзивів.
Xbox Games Showcase 2025 відбудеться 8 червня о 19:00 за київським часом, розповідає 24 Канал. Захід пройде виключно в цифровому форматі та буде доступний для перегляду понад 40 мовами через платформи YouTube, Twitch та інші стримінгові сервіси.
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Під час шоу Microsoft представить нові ігри як від внутрішніх студій, так і від партнерів з усього світу. Одразу після основної презентації відбудеться спеціальний випуск із серії Direct, присвячений рольовій грі The Outer Worlds 2 від студії Obsidian Entertainment.
У Microsoft пообіцяли, що The Outer Worlds 2 Direct "зазирне за лаштунки Obsidian Entertainment" і покаже новий геймплей, а також розкриє деталі та інсайти від розробників продовження науково-фантастичної RPG від першої особи, що отримала численні нагороди.
Протягом тижня після Xbox Games Showcase 2025 на офіційному блозі Xbox Wire, в подкасті The Official Xbox Podcast та на каналі Xbox у YouTube з’являтимуться додаткові матеріали та розбори ігор, показаних під час презентації.
The Outer Worlds 2 вийде у 2025 році на PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S, а також буде доступна в підписці Game Pass. На The Game Awards 2024 у грудні Microsoft уже показала перший геймплейний трейлер гри.
Трейлер The Outer Worlds 2 – дивіться відеоА тим часом творці Halo готуються до демонстрації геймплею свого PvP-шутера Marathon, яка може вийти пізніше цього року, про що заявив інсайдер Том Гендерсон.