Microsoft оголосила дату Xbox Games Showcase 2025 і готує окрему презентацію The Outer Worlds 2

Компанія Microsoft офіційно підтвердила дату наступної презентації зі серії Xbox Games Showcase та анонсувала спеціальний показ одного зі своїх майбутніх ексклюзивів.

Xbox Games Showcase 2025 відбудеться 8 червня о 19:00 за київським часом, розповідає 24 Канал. Захід пройде виключно в цифровому форматі та буде доступний для перегляду понад 40 мовами через платформи YouTube, Twitch та інші стримінгові сервіси.

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Під час шоу Microsoft представить нові ігри як від внутрішніх студій, так і від партнерів з усього світу. Одразу після основної презентації відбудеться спеціальний випуск із серії Direct, присвячений рольовій грі The Outer Worlds 2 від студії Obsidian Entertainment.

У Microsoft пообіцяли, що The Outer Worlds 2 Direct "зазирне за лаштунки Obsidian Entertainment" і покаже новий геймплей, а також розкриє деталі та інсайти від розробників продовження науково-фантастичної RPG від першої особи, що отримала численні нагороди.

Протягом тижня після Xbox Games Showcase 2025 на офіційному блозі Xbox Wire, в подкасті The Official Xbox Podcast та на каналі Xbox у YouTube з’являтимуться додаткові матеріали та розбори ігор, показаних під час презентації.

The Outer Worlds 2 вийде у 2025 році на PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S, а також буде доступна в підписці Game Pass. На The Game Awards 2024 у грудні Microsoft уже показала перший геймплейний трейлер гри.

Трейлер The Outer Worlds 2 – дивіться відео