"Найгірший рік мого життя": відомий кіберспортсмен каже, що його кар'єра досягла дна

Кіберспортивна сцена часто виглядає як низка тріумфів і великих призових, проте за лаштунками ховаються вигорання та глибокі кризи. Один із найвідоміших гравців у Dota 2 поділився підсумками минулого року, який став для нього справжнім випробуванням на міцність. Його історія – це шлях крізь психологічні бар'єри та сумніви, що ледь не коштували йому майбутнього.

Що відбувається з кар'єрою xNova?

Підбиваючи особисті підсумки 2025 року, саппорт команди Xtreme Gaming Цзянь Вей "xNova" Яп розповів про надзвичайно складний період у своїй професійній діяльності. За його словами, цей рік був чи не найгіршим у всьому його житті, оскільки на самому початку сезону він опинився у глибокій емоційній прірві. Кіберспортсмен зізнався, що пережив справжнє падіння на дно, яке супроводжувалося серйозними психологічними труднощами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

Серед основних проблем, з якими йому довелося боротися, були постійна депресія, невпевненість у власних силах, відчуття повної розгубленості та навіть страх перед авіаперельотами. Попри те, що xNova віддавав кар’єрі всі свої ресурси та сили, ситуація тривалий час лише погіршувалася, що призводило до тотального емоційного виснаження.

Після кількох місяців, проведених поза межами активної змагальної сцени, гравець спробував знайти себе у звичайному житті, абстрагованому від кіберспорту. Однак уже в другій половині року він почав поступово повертатися до гри, що кардинально змінило його світосприйняття.

Зміни стали помітними, за його словами, коли він знову відчув драйв від турнірів та відновив спілкування зі старими друзями й колишніми колегами по командах. Це дозволило йому не лише повернути впевненість, а й почати отримувати щире задоволення від кожного моменту змагального процесу. Сам гравець описує цей стан як справжнє переродження та можливість краще пізнати самого себе.



Цзянь Вей "xNova" Яп / Фото PGL

Шлях гравця протягом 2025 року був насичений змінами клубів та результатів:

У першій половині сезону він виступав за європейський колектив OG Esports. Разом із цією командою він посів четверте місце на RES Regional Champions, десяту сходинку на BLAST Slam I та завоював бронзу на Asian Dragon Series – Continental Collision.

Після цього періоду кіберспортсмен перейшов до Azure Ray, проте цей етап виявився невдалим: команда розпалася після поразки у кваліфікаціях до найважливішого турніру року – The International 2025.

Попри всі перешкоди, xNova все ж зміг потрапити на The International 2025, але вже у складі Xtreme Gaming. Спочатку він приєднався до команди як запасний гравець, але згодом закріпився в основному ростері. Це рішення принесло команді значні успіхи: друге місце на The International 2025, третє місце на турнірі Clavision DOTA2 Masters 2025 – Snow-Ruyi та четверту позицію на DreamLeague Season 27. Під кінець року колектив став стабільним учасником майже всіх турнірів першого ешелону, як можна побачити з даних Liquipedia.

Попереду в команди нові виклики. Вже у лютому 2026 року Xtreme Gaming візьме участь у турнірі BLAST Slam VI, куди вони потрапили через регіональні відбіркові ігри. Основна частина цього змагання з призовим фондом у 1 мільйон доларів пройде на Мальті з 13.02.2026 по 15.02.2026. Крім того, колектив отримав пряме запрошення на DreamLeague Season 28. Цей турнір проходитиме в онлайн-форматі у період з 05.01.2026 по 01.03.2026, що обіцяє насичений старт нового ігрового сезону для гравця, який зміг подолати свої внутрішні кризи.