Чому мільйонний турнір опинився на межі катастрофи?

Організація Xinsai Esports, за яку відповідає компанія Xinsai Esports, продемонструвала критично низький рівень підготовки до Pro League Guangzhou 2026 вже у перші дні змагань. Турнір рівня Tier 1 з гри Counter-Strike 2, де розігрують 1 мільйон доларів, супроводжують постійні збої в роботі обладнання, серйозні прогалини у кібербезпеці та навіть аварії на енергомережах. Як повідомляє видання Pley.gg, ці проблеми перетворили професійне змагання на справжнє випробування для команд і персоналу.

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Другий день змагань ознаменувався надзвичайною подією: поблизу місця проведення турніру вибухнув силовий трансформатор. Це призвело до повного відключення електроенергії у приміщенні, що змусило організаторів негайно призупинити матч між колективами 9z та SINNERS. Ця аварія лише доповнила низку проблем з розкладом, адже ще в перший день фінальні ігри затримали на понад 7 годин. Увесь цей час професійні гравці та працівники студії чекали на відновлення зв'язку, не отримуючи від організаторів жодних чітких пояснень чи прогнозів.

Проте найбільший скандал розгорівся навколо стану комп'ютерів, які надали учасникам. Гравці виявили, що їхні робочі станції не лише не підготували належним чином, а й поставили під загрозу їхню приватну інформацію та ігрові акаунти.

Мій Steam-акаунт викрали в перший же день, а пізніше я виявив, що ігровий комп'ютер заражений вірусами, включаючи кейлоггер,

– прокоментував пізніше один із гравців, який грає за російську команду.

Ситуація з безпекою виявилася системною проблемою. Інший професійний гравець з тієї ж команди також підтвердив наявність шкідливого програмного забезпечення на своєму ПК.

Комп'ютер був заражений трояном, а також мав встановлені World of Warcraft, торрент-клієнти та випадкові антивіруси,

– додав кіберспортсмен.

Такі знахідки свідчать про те, що технічна команда Xinsai Esports взагалі не очищувала і не налаштовувала системи перед початком великого міжнародного івенту. Попри високий статус турніру, на деяких комп'ютерах навіть не встановили саму дисципліну Counter-Strike 2 на момент приїзду команд. Гравці скаржилися на постійні труднощі з завантаженням власних конфігураційних файлів, що є критичним для професійних кіберспортсменів.

Побутові та апаратні умови також не відповідали стандартам. Наприклад, гравцеві команди FaZe Давіду "frozen" Чернянському надали пошкоджений стіл, а на його заміну техніки витратили цілу годину. Через це у кіберспортсмена майже не залишилося часу на розминку перед важливою грою. Під час самих матчів проблеми не зникли: у тренера FaZe Кевіна "enkay J" Крузе повністю відмовила гарнітура. Технічний персонал не зміг усунути несправність до завершення поєдинку, що безпосередньо вплинуло на комунікацію всередині команди.

Глядачі теж незадоволені

Глядачі, які спостерігають за турніром онлайн, також висловлюють незадоволення. Трансляція постійно переривається через візуальні та звукові помилки, що значно псує враження від перегляду.

Місцеві фанати почали масово залишати гнівні коментарі в соціальних мережах організаторів, вимагаючи пояснень за такий низький рівень проведення змагань. Частота й масштабність цих помилок змушують експертів ставити під сумнів операційні стандарти, які застосували на цьому заході.