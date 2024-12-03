Глава розробки нової Mass Effect розповів, як підготуватися до виходу нової частини

BioWare ще не розкрила суттєвих подробиць про наступну частину серії Mass Effect, але Майкл Гембл, виконавчий продюсер студії та керівник розробки майбутньої гри, зробив важливий натяк для фанатів.

У нещодавньому пості в соціальних мережах Гембл закликав фанатів повернутися до DLC Mass Effect 2 Lair of the Shadow Broker повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

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Наголошуючи на його важливості, Гембл заявив:

Так багато нових фанатів Mass Effect у моїй стрічці. Напевно, тому що [Легендарне видання] зараз коштує $5. Чудово. У DLC міститься контент, вартий цілої гри, але Lair of the Shadow Broker є обов'язковим для проходження.

Про що доповнення Lair of the Shadow Broker

Це доповнення для Mass Effect розповідає про те, як капітан Шепард об'єднується з ксеноархеологом Ліарою Т'Соні, щоб знищити Тіньового брокера, таємничого і могутнього торговця інформацією. Наприкінці місії Ліара перебирає на себе роль Тіньового брокера, що відіграє важливу роль у Mass Effect.

Роль Ліари в новій грі

Наразі Ліара Т'Соні – єдиний персонаж оригінальної трилогії, який з'являється в тизерах майбутньої гри Mass Effect. Її поява в тизері, випущеному майже чотири роки тому, породила припущення, що вона зіграє головну роль у наступній частині гри.

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Поточний стан розробки

Після завершення роботи над Dragon Age: The Veilguard, BioWare оголосила, що повністю переключила свою увагу на наступний Mass Effect. Однак дата виходу гри залишається невідомою, оскільки розробка все ще перебуває на ранній стадії.

Фанати, які з нетерпінням чекають на наступну главу саги Mass Effect, можуть знайти підказки про те, що чекає на них попереду пройшовши доповнення Lair of the Shadow Broker.