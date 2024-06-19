Це змінює все – фанат Skyrim поділився простим трюком, який нівелює дратівливу особливість гри

The Elder Scrolls V: Skyrim давно увійшла в сувої класики відеоігрової індустрії, але проєкт Bethesda Software не можна назвати ідеальним, адже він має свої дратівливі особливості.

Як будь-яка інша гра Тодда Говарда та компанії, Skyrim повниться багами та помилками, деякі з яких вже вважаються невіднятним аспектом ігрового процесу.

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Чому через супутників у Skyrim в геймерів часто "болить голова"

До прикладу, всі шанувальники "сувоїв" звикли до того, що супутники головного героя в грі – штука максимально непередбачувана.

В одну мить вони можуть зненацька "полетіти в космос", загубитися у лабіринтах печер чи просто провалитися крізь текстури.

Коли компаньйони не зникають, то зазвичай заважають пройти через вузький прохід / Фото з Memedroid

Через це головним болем для гравців часто стають пошуки своїх "пажів", які в основному слугують своєрідним ходячим складом для "луту".

Як не губити своїх компаньйонів

Аж ось цій проблемі було знайдено геніальне у своїй простості рішення.

Ним поділився користувач платформи Reddit під ніком Hguols1, чим заробив чимало хвалебних коментарів та звання "справжнього Довакіна".

Суть трюку проста – потрібно здати своєму "зброєносцю" на зберігання якийсь квестовий предмет аби при виборі завдання для кого він потрібен у журналі, над головою супутника виникав маркер, який завжди видно через текстури.

Трюк, який значно полегшить вам життя у Скайрімі – дивитися відео

Отож, тепер ви знаєте як не губити свого вірного побратима чи посестру у пригоді суворою батьківщиною нордів.