Гравці FIFA 23 продовжують знаходити різноманітні способи здобути перевагу над опонентом. Цього разу користувач твітеру під ніком James поділився "чітерським" методом подачі кутового, повідомляє 24 канал.

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Розробники FIFA 23, попри негативні відгуки, що засипали проєкт, в цілому можуть святкувати найуспішніший старт серії з 10,3 мільйонами проданих копій всього за тиждень після релізу.

Всупереч такому короткому відрізку часу проведеному в грі, геймери уже почали виявляти різноманітні хитрі способи як забезпечити собі перевагу над суперником. Одним із таких поділився трейд-блогер з FIFA 23 у своєму твітері.

Як забивати кожен кутовий у FIFA 23: відео

Суть досить проста, але зверніть увагу, що цей спосіб працює ЛИШЕ якщо опонент порухав свого голкіпера при виконанні вами кутового удару.

Отож, для досягнення подібного ефекту вам потрібно виконати кілька простих кроків:

Оберіть гравця з гарним показником кутових. Обов'язково, щоб він був правшею, якщо кутовий зліва та лівшею, якщо з протилежного флангу. Налаштуйте опцію "підкручування" м'яча як на відео. Прицільтеся десь посередині лінії воротарського майданчика. Виконайте подачу, заповнивши всю шкалу сили удару. Святкуйте взяття воріт.

Як кепкує автор відео, якщо вас бісить, що вам забивають багато голів у подібний спосіб – то просто не рухайте воротарем. А ми радимо вам все ж користуватися цими рекомендаціями проти неуважних суперників, поки EA не пофіксили цей глітч.