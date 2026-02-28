Науковці виявили прямий зв'язок між фізичними тренуваннями та успішністю в кіберспорті, повідомляє 24 Канал.

Фізичне тренування перед грою допоможе вам перемогти?

Журнал PubMed Central опублікував результати дослідження в якому тестували вплив традиційного спорту на геймерів.

Виявилося, що приблизно 30 хвилинне кардіотренування на велотренажері має вельми позитивний вплив на когнітивні функції.

За допомогою сайту Human Benchmark, який допомагає оцінити час реакції, швидкість, точність та короткострокову пам'ять, вчені з'ясували, що усі ці показники значно покращуються після фізичної активності, а ефект триває до 30 хвилин після неї.

Вплив кардіо на когнітивні показники / Фото з X

Отож, гострі аеробні вправи помірної інтенсивності перед грою можуть значно покращити ваші результати у змагальних відеоіграх на кшталт Counter-Strike 2.

