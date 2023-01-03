Після того як стрімерка розпочала проходити одразу дві версії Elden Ring одночасно, здавалося, що шанувальників найкращої гри 2022 року уже не здивувати нічим. Однак, тут з'явився геймер, який шокував усіх.

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Однією з ключових механік Elden Ring, як і в будь-якій RPG, є прокачування персонажа. Якщо бос здається непереможним, геймери можуть зібрати більше рун, підвищити рівень і знову спробувати його подолати. Однак, це виявилося занадто нудно для нашого героя.

Ютубер під ніком Titus Actual | Dr One Shot поділився відео, в якому створив збірку персонажа, якій позаздрить кожен. Використовуючи лише холодну зброю і жодних магічних атак та, залишаючись при цьому персонажем 1 рівня, геймеру вдалося здолати кожного "сюжетного" боса гри та навіть кілька додаткових.

Своїм секретом ютубер ділиться на початку відео, пояснюючи, що для отримання такої могутності слід використовувати мікс спеціального спорядження, яке в сумі дає неймовірне підвищення показника атаки.

Неймовірне проходження від Titus Actual: відео

Окрім вищезгаданого спорядження, фанат Elden Ring також "бафає" персонажа усіма можливими способами перед боєм, до того ж робить це у певному порядку для досягнення найкращих результатів і ще й використовуючи різні ефекти для різних босів.

Словом, Titus Actual чи як він себе ще називає Dr One Shot провів просто титанічну роботу, з'єднавши докупи усі ниточки можливостей у грі аби досягти такої непомірної могутності.

Цікаво чи самі FromSoftware хоча б допускали, що подібне проходження їх творіння взагалі є можливим.