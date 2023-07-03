Гравці Diablo 4 впевнені, що щурі вказують на найкращий "лут" в грі – цікава теорія

Шанувальники Diablo 4, схоже, виявили прихований зв'язок між щурами, що населяють підземелля та розташуванням найрідкіснішої здобичі в грі. Подробиці – у матеріалі.

Фанати Diablo 4 продовжують пошуки найкращого спорядження і після того, як китайський геймер першим у світі заволодів найпотужнішою зброєю в грі, конкуренція стала лише вищою.

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З моменту виходу проєкту на початку червня, гравці вирушають в розгалужені підземелля гри у пошуках найрідкісніших і найцінніших предметів, а також у намаганнях дізнатися усі таємниці хітової новинки, такі як чи існує міфічний рівень з коровами.

Однак нещодавно, уважний геймер, ймовірно, виявив приховану функцію, яка дозволяє побачити маршрут до найкращого "луту".

Мова про користувача Reddit під ніком Zerger45, який поділився цікавим спостереженням щодо щурів, що населяють підземелля гри. Користувач стверджує, що ці тварини не бігають темними залами хаотично, а активно ведуть гравця до найціннішої здобичі в "данжах".

Zerger45 стверджує, що зграї щурів навмисно рухаються крізь підземелля до певних груп ворогів і саме ці вороги після смерті скидають частину найрідкіснішого "луту" в грі.

Стратегія геймера "стежити за щурами", за його словами, принесла йому кілька легендарних предметів лише за 10 хвилин гри, що є надзвичайним показником випадання найбажаніших предметів у Diablo 4.

Хоча теорія Zerger45 ще не підтверджена кимось з розробників і цілком може бути простим збігом обставин, інші гравці, схоже, переконані в її правдивості, оскільки допис уважного геймера набрав понад 8 тисяч лайків і купу вдячних коментарів.