Нові вороги

Звання нового найнебезпечнішого ворога забирає собі Spore Charger. Функціонально вони схожі на вже існуючих термінідів класу Chargers, які створюють достатньо проблем, цей новий варіант робить усе ще складнішим. Вони мають міцний панцир із бридкими наростами, а також випромінюють кислотно-зелений туман, який заповнює простір довкола, приховуючи їхнє точне місцезнаходження.

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Зіткнувшись із ними вперше, ви можете подумати, що це якісь нові погодні ефекти гри – наприклад, один із кислотних штормів планети. Видимість у цьому тумані дуже мала, що унеможливлює виявлення ворога. Ви побачите його лише коли зіткнетеся з ним – він вискочить на вас із порожнечі.

Де знайти Spore Charger

Судячи з усього, Spore Charger можна знайти на вищих рівнях складності. Як помітили гравці, вони починають з'являтися на місіях 6-7 рівнях, які в грі називаються "Екстремальними". Це приблизно той час, коли модифікатори починають пропонувати масивних ворогів, а також важкоброньованих.

Вони досить помітні за своїм зовнішнім виглядом, але найкращою ознакою того, що ви ось-ось зіткнетеся з цією істотою, є туман, який швидко поглине вас. Туман рухається разом зі Spore Charger, тому вони завжди будуть десь у ньому. Вам знадобляться здібності та зброя, які фіксують і накопичують багато сили, щоб їх знищити.



Spore Charger / Фото Arrowhead Game Studios/Sony

Як убити Spore Charger

Через те, що ці істоти мають потужну броню, вам знадобиться щось із вибуховою силою. Якщо ви очікуєте, що вам доведеться мати справу зі Spore Charger, візьміть із собою протитанковий ракетний гранатомет, Commando або Spear .

. Як і у випадку зі звичайним Charger, здування захисної оболонки з його лицьової частини, а потім повторний постріл повинні зробити справу досить легкою.

Перша за все, спробуйте Spear через його функцію блокування. Враховуючи природу туману, мати зброю, яка компенсує будь-яку людську помилку, — це хороша страховка. Але пам'ятайте, що потрібно дати йому трохи простору, оскільки Spear повинен спочатку запустити ракету в повітря, перш ніж вона зафіксується та впаде.

Якщо ви не хочете мати справу зі Spore Charger, є кілька способів обійти його. Використайте орбітальну залізничну гармату або ракетні капсули Eagle 110MM, щоб знищувати ворога з відносно безпечної відстані. Обидва варіанти автоматично фокусуються на найбільшій цілі в регіоні, а не просто вражають область, позначену вашим маячком.

Якщо ж ви навпаки хочете кинутися в бій особисто, Spore Charger має більше прогалин у броні, ніж більшість інших Charger. Їхні боки практично відкриті завдяки величезним кислотним наростам, а низ їхньої задньої частини має таке ж слабке місце, як і у всіх інших Charger. Однак такий підхід буде витрачати як боєприпаси, так і час, які є важливим ресурсом у Helldivers 2.

Зверніть увагу! Остерігайтеся вбивати їх, перебуваючи надто близько, оскільки вони вибухають і розкидають свою кислоту на всі боки. Набагато краще робити це з відстані.