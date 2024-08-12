Новые враги

Звание нового самого опасного врага забирает себе Spore Charger. Функционально они похожи на уже существующих терминидов класса Chargers, которые создают достаточно проблем, этот новый вариант делает все еще сложнее. Они имеют прочный панцирь с гадкими наростами, а также излучают кислотно-зеленый туман, который заполняет пространство вокруг, скрывая их точное местонахождение.

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Столкнувшись с ними впервые, вы можете подумать, что это какие-то новые погодные эффекты игры – например, один из кислотных штормов планеты. Видимость в этом тумане очень мала, что делает невозможным обнаружение врага. Вы увидите его только когда столкнетесь с ним – он выскочит на вас из пустоты.

Где найти Spore Charger

Судя по всему, Spore Charger можно найти на высших уровнях сложности. Как заметили игроки, они начинают появляться на миссиях 6-7 уровнях, которые в игре называются "Экстремальными". Это примерно то время, когда модификаторы начинают предлагать массивных врагов, а также тяжелобронированных.

Они довольно заметны по своему внешнему виду, но лучшим признаком того, что вы вот-вот столкнетесь с этим существом, является туман, который быстро поглотит вас. Туман движется вместе со Spore Charger, поэтому они всегда будут где-то в нем. Вам понадобятся способности и оружие, которые фиксируют и накапливают много силы, чтобы их уничтожить.



Spore Charger / Фото Arrowhead Game Studios/Sony

Как убить Spore Charger

Из-за того, что эти существа имеют мощную броню, вам понадобится что-то с взрывной силой. Если вы ожидаете, что вам придется иметь дело со Spore Charger, возьмите с собой противотанковый ракетный гранатомет, Commando или Spear .

. Как и в случае с обычным Charger, сдувание защитной оболочки с его лицевой части, а затем повторный выстрел должны сделать дело довольно легким.

Первым делом, попробуйте Spear из-за его функции блокировки. Учитывая природу тумана, иметь оружие, которое компенсирует любую человеческую ошибку, — это хорошая страховка. Но помните, что вы должны дать ему немного пространства, поскольку Spear должен сначала запустить ракету в воздух, прежде чем она зафиксируется и упадет.

Если вы не хотите иметь дело со Spore Charger, есть несколько способов обойти его. Используйте орбитальную железнодорожную пушку или ракетные капсулы Eagle 110MM, чтобы уничтожать врага с относительно безопасного расстояния. Оба варианта автоматически фокусируются на самой большой цели в регионе, а не просто поражают область, обозначенную вашим маячком.

Если же вы наоборот хотите броситься в бой лично, Spore Charger имеет больше пробелов в броне, чем большинство других Charger. Их бока практически открыты благодаря огромным кислотным наростам, а низ их задней части имеет такое же слабое место, как и у всех остальных Charger. Однако такой подход будет расходовать как боеприпасы, так и время, которые являются важным ресурсом в Helldivers 2.

Обратите внимание! Остерегайтесь убивать их, находясь слишком близко, поскольку они взрываются и разбрасывают свою кислоту во все стороны. Гораздо лучше делать это с расстояния.