Екс-маркетологиня Valve розповіла, як розігнали продажі Half-Life за допомогою простого прийому

Оригінальна Half-Life сьогодні вважається однією з найуспішніших ігор для ПК, але на старті продажів інтерес до неї був доволі стриманим. Лише після хитрого маркетингового ходу Valve змогла привернути увагу геймерів і суттєво збільшити продажі.

Колишня директорка з маркетингу Valve Моніка Гаррінгтон, яка разом із колишнім чоловіком Майком Гаррінгтоном стояла біля витоків компанії, розповіла про труднощі з просуванням Half-Life, передає 24 Канал.

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Виявилося, що на початку продажів покупці майже не звертали уваги на коробки з грою, попри її якісне виконання. Half-Life постачалася в яскраво-оранжевій упаковці з логотипом "лямбда" на обкладинці, але цього виявилося недостатньо, розповіла Гаррінгтон в інтерв'ю PC Gamer.

Щоб змінити ситуацію, Valve звернулася до видавця Sierra з проханням додати на коробки новий елемент – наліпку "Гра року" (Game of the Year). Оскільки Half-Life отримала дуже теплий прийом від критиків, правдивість цього твердження не викликала сумнівів. Спершу наліпку почали клеїти на вже випущені копії, а згодом Sierra перевидала гру з оновленою обкладинкою.



Half-Life з позначкою "Гра року" / Фото Valve

Ця стратегія виявилася успішною і значно підвищила продажі Half-Life. Гаррінгтон зазначила, що Valve першою застосувала такий маркетинговий прийом для просування свого продукту.

Зараз використання відзнак на кшталт "Гра року" є поширеною практикою в ігровій індустрії, навіть для проєктів, які не отримували офіційних нагород.