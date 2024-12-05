Довідник STALKER 2: про це потрібно знати перед тим, як зануритися у гру

Вижити в Зоні – нелегка справа. STALKER 2 пропонує гравцям суворий і захоплюючий досвід, але не дає корисних порад. Якщо ви розпочали свою подорож, або лише збираєтеся це зробити, вам варто ознайомитися з найнеобхіднішими порадами, які допоможуть зробити ваше життя в Зоні трохи комфортнішим.

24 Канал підготував для вас корисний гайд з неочікуваних моментів та підказок, які стають зрозумілими не одразу, але про які точно варто було знати перед тим, як розпочати свою подорож Зоною.

Вам буде корисно Повний довідник кодів до сейфів і дверей у грі STALKER 2: Серце Чорнобиля

Використовуйте аномалії на свою користь

Хоча аномалії часто становлять смертельну небезпеку, вони можуть стати вашим найбільшим союзником у боротьбі з ворогами, такими як мутанти або сліпі собаки.

Необачного ворога, який намагається атакувати вас, можна заманити в аномалію. Іноді не варто натужно старатися поцілити у мутанта – дозвольте небезпекам Зони впоратися з ворогом самим. Вам же залишиться спостерігати за тим, як ваших ворогів розриває на шматки, спалює або здуває – це настільки ж приємно, наскільки й ефективно.



Аномалія може стати вашим союзником в Зоні / Фото GSC Game World

Побічні місії мають термін дії

Не всі побічні місії однакові, і деякі з них мають обмежений час виконання. Крім того, прийнявши одну місію, ви можете зробити інші недоступними, незалежно від того, виконаєте ви її чи відмовитеся від неї.

Тож є сенс надавати перевагу завданням, які пропонують найбільшу винагороду, інакше ризикуєте втратити цінні можливості.

Ховайте здобич у скриню

Носити з собою все, що ви знайдете, в Зоні непрактично. На щастя, у вас є приватна схованка в задній кімнаті крамниці Хом'яка в Заліссі (та й в будь-якому іншому таборі). Використовуйте її для зберігання пошкодженої зброї, зайвих боєприпасів або інших предметів, які ви поки що не можете використовувати.

Ваша схованка захищена від інших сталкерів і доступна з деяких локацій, таких як Терикон чи Росток, тож ви ніколи не втратите свої цінності.



Інвентар скрині в STALKER 2 доступний з будь-якого табору / Фото 24 Канал

Нікому не потрібен ваш мотлох

Більшість торговців не купують зброю чи спорядження з червоним показником міцності, оскільки ці предмети майже зламані. Хоча такі майстри, як Лінза у Заліссі, можуть їх відремонтувати, вартість ремонту може перевищити ціну перепродажу.

Плануйте ремонт ретельно, особливо якщо ви хочете модернізувати своє спорядження – ремонт є обов'язковим перед модифікацією і вкрай дорогим, але потрібним, інакше зламані спорядження та зброя швидше вб'ють вас, ніж врятують.

Різні продавці пропонують різні ціни

Вартість ремонту може суттєво відрізнятися залежно від майстра. Наприклад, якщо у майстра на Териконі ви можете викласти цілий статок, то майстерня у Заліссі може запропонувати кращу ціну. Не бійтеся подорожувати між населеними пунктами, щоб заощадити важко зароблені купони.



Краще притримати артефакти для тих, хто заплатить більше / Фото 24 Канал

Сон лікує найглибші рани

Повноцінний нічний відпочинок творить чудеса в STALKER 2. Сон не тільки прискорює час, але й відновлює втрачене здоров'я.

Однак пам'ятайте, що голод не припиняється, поки ви спите, тому тримайте під рукою трохи їжі, щоб не йти на компроміс. Ліжка можна знайти практично в кожному таборі на карті.



Сон лікує рани / Фото 24 Канал

Кожен хедшот має значення

Постріли в голову мають вирішальне значення в бою, особливо проти ворогів захищених бронею. Не спішіть стріляти в тіло – часто це можу бути марною тратою набоїв. Краще цілитися в голову, оскільки такий підхід зводить до мінімуму витрату набоїв і забезпечує швидке знищення противника.

Переключивши зброю в режим одиночного пострілу, ви зможете підвищити точність стрільби, заощадити ресурси та збільшити шанси на виживання.



Хедшот – кращий спосіб зекономити патрони / Фото 24 Канал

У грі є фасттревал, але можливо вам захочеться пройтися

Так, STALKER 2 є швидке переміщення, але воно не безкоштовне. У таборах є NPC-провідники і вони можуть телепортувати вас на раніше відвідані локації – звісно ж за кругленьку суму.

Але якщо у вас мало купонів, краще подумати про пішу прогулянку. Похід може бути довгим, але він може врятувати вас у довгостроковій перспективі.



Провідники позначені відповідними мітками на карті / Фото 24 Канал

Не пропустіть Як знайти артефакт "Корона" у STALKER 2: детальний гайд

Ці поради підготують вас до подорожі у світ STALKER 2. Це допоможе зробити ваш досвід менш суворим і більш корисним. Навіть невелика підготовка має велике значення в цьому немилосердному світі, де Зона не щадить жодного сталкера.