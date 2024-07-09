Здавалося б, що якщо у відеоігри у вільний час грає навіть Джо Байден, то нікого не здивує, що зірка франшизи "Мачете" та багатьох інших фільмів – Денні Трехо також любить відпочити у віртуальному світі.

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Брутальний Трехо любить віртуальне фермерство

Тим паче, що відомий актор брав професійну участь в чималій кількості відеоігор, як от GTA Vice City, Far Cry 6, Call of Duty: Black Ops та інших.

Одначе, чимало геймерів здивував контраст між персонажами, яких актор відтворює на екранах та його улюбленою забавкою.

На честь міжнародного дня відеоігор, у X (колишній твітер) Трехо виклав фотографію з консоллю Nintendo Switch та запущеною на ній Animal Crosing, спонукавши фанатів також поділитися у мережі своєю найулюбленішою відеогрою.



Трехо та його улюблена відеогра / Фото з X

Animal Crossing: New Horizons – це милий симулятор життя та фермерства, в якому немає місця жодному насильству.

Трейлер гри – дивитися відео

Отож, не завжди можна здогадатися в що полюбляє грати людина, лише з її зовнішності та образу.