Казалось бы, что если в видеоигры в свободное время играет даже Джо Байден, то никого не удивит, что звезда франшизы Мачете и многих других фильмов – Дэнни Трехо также любит отдохнуть в виртуальном мире.

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Брутальный Трехо любит виртуальное фермерство

Тем более, что известный актер принимал профессиональное участие в немалом количестве видеоигр, вроде GTA Vice City, Far Cry 6, Call of Duty: Black Ops и других.

Однако, немало геймеров удивил контраст между персонажами, которых актер воспроизводит на экранах и его любимой игрушкой.

В честь международного дня видеоигр, в X (бывший твитер) Трехо выложил фотографию с консолью Nintendo Switch и запущенной на ней Animal Crosing, побудив фанатов также поделиться в сети своей любимой видеоигрой.

Трехо и его любимая видеоигра / Фото с X

Animal Crossing: New Horizons – это милый симулятор жизни и фермерства, в котором нет места никакому насилию.

Трейлер игры – смотреть видео

Поэтому, не всегда можно догадаться во что любит играть человек, только по его внешности и образу.