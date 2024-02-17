Які ігри можна чекати у конкурентів

Перш за все мова йде про Microsoft Flight Simulator , який може вийти на консолі Sony. Це симулятор польотів, який відрізняється досить реалістичною фізикою та великою складністю управління літаком. До того ж гра пропонує реалістичну географію – розробники буквально скопіювали Землю, щоб гравці могли пролетіти над будь-яким місцем, і воно б виглядало так само, як у реальності.

, який може вийти на консолі Sony. Це симулятор польотів, який відрізняється досить реалістичною фізикою та великою складністю управління літаком. До того ж гра пропонує реалістичну географію – розробники буквально скопіювали Землю, щоб гравці могли пролетіти над будь-яким місцем, і воно б виглядало так само, як у реальності. Також для випуску на інших платформах, окрім Xbox, розглядається Gears of War . Це шутер від третьої особи, створений студією Epic Games. Сюжет описує боротьбу людства вигаданої планети Сера проти орд Сарани, істот, які живуть під її поверхнею.

. Це шутер від третьої особи, створений студією Epic Games. Сюжет описує боротьбу людства вигаданої планети Сера проти орд Сарани, істот, які живуть під її поверхнею. Нарешті, наступна частина Doom теж може з'явитися на консолях інших виробників.

теж може з'явитися на консолях інших виробників. Також компанія підтвердила плани випустити чотири неназвані Xbox-ексклюзиви на інших консольних платформах, серед яких, імовірно, Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves і Grounded, але наразі це лише припущення.

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Разом із тим такі проєкти як Starfield та Indiana Jones залишаться ексклюзивними для Xbox. Про це заявив директор компанії Філ Спенсер.



Starfield залишиться ексклюзивом Xbox / Фото Bethesda Game Studios

Він натякнув, що ігри, які зараз готуються для виходу на інших консолях, "були доступні гравцям Xbox щонайменше рік, включаючи приховані перлини, які заслуговують на те, щоб про них дізналося більше людей, а також ігри з живим спілкуванням, спільноти яких тільки виграють від залучення ще більшої кількості гравців". Більше подробить обіцяють найближчим часом".