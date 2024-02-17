Какие игры можно ждать у конкурентов

Прежде всего речь идет о Microsoft Flight Simulator , который может выйти на консоли Sony. Это симулятор полетов, который отличается достаточно реалистичной физикой и большой сложностью управления самолетом. К тому же игра предлагает реалистичную географию – разработчики буквально скопировали Землю, чтобы игроки могли пролететь над любым местом, и оно бы выглядело так же, как в реальности.

, который может выйти на консоли Sony. Это симулятор полетов, который отличается достаточно реалистичной физикой и большой сложностью управления самолетом. К тому же игра предлагает реалистичную географию – разработчики буквально скопировали Землю, чтобы игроки могли пролететь над любым местом, и оно бы выглядело так же, как в реальности. Также для выпуска на других платформах, кроме Xbox, рассматривается Gears of War . Это шутер от третьего лица, созданный студией Epic Games. Сюжет описывает борьбу человечества вымышленной планеты Сера против орд Саранчи, существ, живущих под ее поверхностью.

. Это шутер от третьего лица, созданный студией Epic Games. Сюжет описывает борьбу человечества вымышленной планеты Сера против орд Саранчи, существ, живущих под ее поверхностью. Наконец, следующая часть Doom тоже может появиться на консолях других производителей.

тоже может появиться на консолях других производителей. Также компания подтвердила планы выпустить четыре неназванных Xbox-эксклюзива на других консольных платформах, среди которых, предположительно, Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves і Grounded, но пока это лишь предположение.

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Вместе с тем такие проекты как Starfield и Indiana Jones останутся эксклюзивными для Xbox. Об этом заявил директор компании Фил Спенсер.



Starfield останется эксклюзивом Xbox / Фото Bethesda Game Studios

Он намекнул, что игры, которые сейчас готовятся для выхода на других консолях, "были доступны игрокам Xbox минимум год, включая скрытые жемчужины, которые заслуживают того, чтобы о них узнало больше людей, а также игры с живым общением, сообщества которых только выиграют от привлечения еще большего количества игроков". Больше подробностей обещают в ближайшее время".