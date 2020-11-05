Роман Яремчук потрапив до команди тижня у грі FIFA 21. Український нападник отримав оновлену картку у режимі Ultimate Team.

У грі FIFA 21 вийшла чергова команда тижня, у яку потрапив український нападник бельгійського "Генту" Роман Яремчук. Українець отримав покращену картку для режиму Ultimate Team.

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EA SPORTS формує команду тижня на основі реальних досягнень гравців. Форвард збірної України потрапив до складу найкращих за хет-трик, який він зробив на вихідних у матчі чемпіонату Бельгії. Нова картка українця буде мати рейтинг 81 (раніше був 75, а максимум 99) і оновлені характеристики.

Тепер Яремчук отримає такі показники у грі:

Швидкість – 83 (було 77)

(було 77) Дриблінг – 76 (70)

Удар – 80 (73)

(73) Пас – 75 (68)

Захисні дані – 51 (45)

Фізика – 81 (75)

Нова картка Яремчука у грі FIFA 21 / світлина з FIFA 21

Ultimate Team Найпопулярніший режим у грі, де можна зібрати команду вашої мрії. Змагатися потрібно буде з реальними гравцями з усього світу. Розробники постійно оновлюють цей режим, проводять різноманітні тематичні події, слідкують за кіберспортивною складовою своєї гри.

Нову картку Яремчука можна придбати за 10 тисяч монет (віртуальна валюта у FIFA 21) на трансферному ринку гри. Це достатньо низька ціна, як для спеціальної картки.