Роман Яремчук попал в команду недели в игре FIFA 21. Украинский нападающий получил обновленную карту в режиме Ultimate Team.

В игре FIFA 21 вышла очередная команда недели, в которую попал украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук. Украинец получил улучшенную карточку для режима Ultimate Team.

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EA SPORTS формирует команду недели на основе реальных достижений игроков. Форвард сборной Украины попал в состав лучших за хет-трик, который он сделал на выходных в матче чемпионата Бельгии. Новая карта украинца будет иметь рейтинг 81 (ранее был 75, а максимум 99) и обновленные характеристики.

Теперь Яремчук получит такие показатели в игре:

Скорость – 83 (было 77)

(было 77) Дриблинг – 76 (70)

Удар – 80 (73)

(73) Пас – 75 (68)

Защитные данные – 51 (45)

Физика – 81 (75)

Новая карточка Яремчука в игре FIFA 21 / фотография из FIFA 21

Ultimate Team Самый популярный режим в игре, где можно собрать команду вашей мечты. Соревноваться нужно будет с реальными игроками со всего мира. Разработчики постоянно обновляют этот режим, проводят разнообразные тематические события, следят за киберспортивной составляющей своей игры.

Новую карточку Яремчука можно приобрести за 10 тысяч монет (виртуальная валюта в FIFA 21) на трансферном рынке игры. Это достаточно низкая цена, как для специальной карточки.