Акторка озвучування The Witcher 3 розповіла, чи повернеться Йеннефер у новій грі

Ірландська акторка Деніз Гоф, яка озвучила чаклунку Йеннефер з Венгерберга у грі The Witcher 3: Wild Hunt, заявила, що наразі не має жодної інформації щодо участі у The Witcher 4, розробка якого триває в польській студії CD Projekt Red.

У коментарі виданню Eurogamer Гоф зізналася, що не була запрошена до роботи над новою грою, інформує 24 Канал.

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Це означає, що на цей час CD Projekt Red не зверталася до акторки щодо повернення до ролі Йеннефер.

Гоф також зазначила, що роль чарівниці була однією з її перших у відеоіграх:

Я тоді не знала, що роблю… А потім до мене почали підходити (здебільшого чоловіки) і питати: "Ви часом не Йеннефер?".

Нагадаємо, CD Projekt Red вже підтвердила повернення Ґеральта з Рівії у The Witcher 4 – його, як і раніше, озвучить постійний голос персонажа Даґ Кокл.

Водночас головною героїнею нової гри стане відьмачка Цирі, але її голосом більше не виступить Джо Вайатт, знайома фанатам за The Witcher 3: Wild Hunt. Замість неї роль озвучує ірландська акторка Сіара Берклі.

The Witcher 4 наразі не має оголошених платформ, однак очікується не раніше 2027 року. Восени минулого року CD Projekt Red повідомила про перехід гри в активну фазу виробництва.

А тим часом геймери почали отримувати запрошення на бета-тестування The Witcher 4. CD Projekt RED закликали фанатів повідомляти про шахрайські запрошення та дотримуватися обережності.