200 євро за GTA 6 – французький ритейлер виказав ціну на гру Rockstar

Продажі GTA 6 стартуватимуть 25 червня 2026 року, але ціна на проєкт залишається загадкою. Щоправда, геймери вважають, що французька мережа магазинів випадково видала її на своєму сайті.

Залишаються лічені дні до моменту, коли увесь світ нарешті дізнається скільки ж коштуватиме Grand Theft Auto 6, повідомляє 24 Канал.

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GTA 6 – якою буде ціна гри?

Щоправда, існує ймовірність, що один із європейських "ритейлерів" випадково розкрив це раніше запланованого.

Мова про французьку мережу Fnac, яка опублікувала в своєму каталозі 5 загадкових "продуктів" для PS5 з датою виходу 19 листопада 2026 року – саме в цей день призначено реліз GTA 6.

Товари поки що не мають назв, але зашифровані кодами: RS1, RS2, RS3, RS4 та RS5. Геймери впевнені, що RS – це ніщо інше як скорочення від Rockstar.

Найцікавішим же в в цій історії є ціни на поки що порожні "лоти". Припускається, що усі вони є різними рівнями видань GTA 6 і придбання деяких з них може серйозно вдарити по гаманцям фанатів.

Відтак, найдешевша версія коштуватиме €89,99, тоді як за інші видання проситимуть €99,99, €109,99 та €119,99. А для особливих шанувальників є навіть пропозиція за €199,99.

Трейлер гри: дивіться відео

Остання ціна ймовірно вказує на колекційне видання GTA 6, що буде оснащене додатковими предметами та має всі шанси стати одним із найдорожчих в історії серії, якщо інформація підтвердиться.

Ціни на сайті / Скриншот з X

Втім, поспішати з висновками не варто. Rockstar Games та Take-Two Interactive не назвуть остаточну ціну аж до 25 червня, коли відбудеться старт передзамовлень на PlayStation 5 та Xbox Series X/S, а подібні витоки траплялися і раніше.