Заберіть уже зараз

Отримати Industria та LISA: The Definitive Edition ви можете до 2 травня. Після цього протягом тижня з'явиться наступна гра. Тож поспішіть додати нові найменування до вашої бібліотеки – вони залишаться там назавжди.

Industria – це атмосферна гра з виглядом від першої особи, дія якої розгортається у Східному Берліні часів Холодної війни, де гравець потрапляє у таємничий паралельний вимір. Розробник Bleakmill каже, що сюжетна кампанія має близько чотирьох годин ігрового процесу, наповненого небезпекою, напруженою атмосферою та унікальним саундтреком із синтезаторами, акустичними інструментами та меланхолійним вокалом.

Ось як студія описує свій проєкт: "У вечір падіння Берлінської стіни молода жінка з головою занурюється в паралельний вимір, щоб знайти свого зниклого колегу по роботі, який зник за загадкових обставин. Поки контрольно-пропускні пункти у Східному Берліні все ще переповнені натовпами людей, Нора тікає з цього світу, у невідомі пласти часу назустріч невідомій долі".

LISA: The Definitive Edition пропонує в комплекті відразу дві грі – Lisa: The Painful та її продовження Lisa: The Joyful. Постапокаліптичні рольові ігри пропонують веселий досвід, який змушує гравців робити важкий вибір, що досить радикально впливає на ігровий процес.

Йдіть на жертви, щоб зберегти життя членам вашої групи, незалежно від того, чи це битва за них, втрата кінцівок чи інші нелюдські тортури. У цьому світі ви дізнаєтеся, що бути егоїстичним і безсердечним — єдиний спосіб вижити,

– описує свою гру студія Dingaling.

Трейлер "LISA: The Definitive Edition": відео

Зазвичай Industria коштує 19,99 долара. LISA: The Definitive Edition обходиться в 9,99 долара.

Що далі

Наступна гра, яка відкриється 2 травня, була розголошена інсайдерами ще до офіційного анонсу від Epic Games. Це "Orcs Must Die! 3". Її можна буде забрати до 9 травня.



Orcs Must Die! 3 / Фото Robot Entertainment

За словами розробника та видавця Robot Entertainment, екшен у жанрі tower defence "відкриває раніше немислимі масштаби хаосу, пов'язаного з вбивствами орків". "Усі нові бойові сценарії ставлять гравців та їхніх друзів проти найбільших армій орків, які коли-небудь були зібрані. Бойові машини, що монтуються, дають гравцям необхідну вогневу міць, щоб валити, колоти, обвуглювати та розчленовувати огидних зловмисників".