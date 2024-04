Заберите уже сейчас

Получить Industria и LISA: The Definitive Edition вы можете до 2 мая. После этого в течение недели появится следующая игра. Поэтому поспешите добавить новые наименования в вашу библиотеку – они останутся там навсегда.

Смотрите также Долгожданный next-gen для Fallout 4 наконец вышел и сразу же разозлил миллионы фанатов

Industria – это атмосферная игра с видом от первого лица, действие которой разворачивается в Восточном Берлине времен Холодной войны, где игрок попадает в таинственное параллельное измерение. Разработчик Bleakmill говорит, что сюжетная кампания имеет около четырех часов игрового процесса, наполненного опасностью, напряженной атмосферой и уникальным саундтреком с синтезаторами, акустическими инструментами и меланхоличным вокалом.

Вот как студия описывает свой проект: "В вечер падения Берлинской стены молодая женщина с головой погружается в параллельное измерение, чтобы найти своего пропавшего коллегу по работе, который исчез при загадочных обстоятельствах. Пока контрольно-пропускные пункты в Восточном Берлине все еще переполнены толпами людей, Нора убегает из этого мира, в неизвестные пласты времени навстречу неизвестной судьбе".

LISA: The Definitive Edition предлагает в комплекте сразу две игры – Lisa: The Painful и ее продолжение Lisa: The Joyful. Постапокалиптические ролевые игры предлагают веселый опыт, который заставляет игроков делать трудный выбор, что довольно радикально влияет на игровой процесс.

Идите на жертвы, чтобы сохранить жизнь членам вашей группы, независимо от того, ли это битва за них, потеря конечностей или другие нечеловеческие пытки. В этом мире вы узнаете, что быть эгоистичным и бессердечным — единственный способ выжить,

– описывает свою игру студия Dingaling.

Трейлер "LISA: The Definitive Edition": видео

Обычно Industria стоит 19,99 доллара. LISA: The Definitive Edition обходится в 9,99 доллара.

Что дальше

Следующая игра, которая откроется 2 мая, была разглашена инсайдерами еще до официального анонса от Epic Games. Это "Orcs Must Die! 3". Ее можно будет забрать до 9 мая.



Orcs Must Die! 3 / Фото Robot Entertainment

По словам разработчика и издателя Robot Entertainment, экшен в жанре tower defence "открывает ранее немыслимые масштабы хаоса, связанного с убийствами орков". "Все новые боевые сценарии ставят игроков и их друзей против самых больших армий орков, которые когда-либо были собраны. Монтируемые боевые машины,, дают игрокам необходимую огневую мощь, чтобы валить, колоть, обугливаться и расчленять отвратительных злоумышленников".