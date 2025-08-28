Кіберспортивна спільнота шокована новиною про зняття з The International 2025 одного з головних претендентів на перемогу, команди Gaimin Gladiators. Однак, місце недовго пустувало, адже організатори турніру з Dota 2 вже знайшли заміну. Цей вибір здивував багатьох аналітиків та вболівальників, адже вони очікували побачити зовсім іншу команду.

Хто зіграє замість Gaimin Gladiators?

Буквально за два тижні до старту головного кіберспортивного турніру року з Dota 2, The International 2025, стало відомо про драматичні зміни у списку учасників. Команда Gaimin Gladiators, яка отримала пряме запрошення і вважалася одним із фаворитів, відмовилася від участі. Ця новина стала справжнім шоком, адже колектив двічі поспіль ставав віцечемпіоном The International у 2023 та 2024 роках, а також виграв три мейджори у 2023 році, пише 24 Канал.

Причиною такого рішення став внутрішній конфлікт між гравцями та організацією, який унеможливив подальшу співпрацю. Співзасновник Gaimin Gladiators Нік Кукковілло підтвердив наявність серйозних розбіжностей, зазначивши, що не може розкривати деталі через юридичні аспекти справи. Ситуація виявилася несподіваною для всіх, адже за кілька годин до офіційного анонсу організація публікувала матеріали про підготовку до турніру в Гамбурзі.

Розробник гри, компанія Valve, оперативно розпочала пошук "відповідної заміни". Багато хто в спільноті очікував, що вакантне місце дістанеться одній із команд Західної Європи, яка зупинилася за крок від кваліфікації, наприклад, OG або Talon Esports. Однак вибір Valve виявився несподіваним.

Замість європейського колективу запрошення отримала китайська команда Yakult Brothers. На турнірі вона виступатиме під дещо зміненою назвою Yakutou Brothers. Цей колектив, сформований невдовзі після TI2024, дійшов до фіналу китайських відбіркових, але поступився Xtreme Gaming.

Попри не найкращі результати протягом сезону, команда отримала унікальний шанс проявити себе на головній сцені Dota 2. Таким чином, Китай на The International 2025 представлятимуть три команди: Xtreme Gaming, Team Tidebound та Yakutou Brothers.

Склад Yakult Brothers, який змагатиметься в Німеччині:

Цзінь "flyfly" Чжиї.

Чжоу "Emo" Ї.

Сян "Beyond" Чженхун.

Є "BoBoKa" Чжибяо.

Чан "Oli" Чон Кін.

Нагадаємо, The International 2025 пройде з 4 по 14 вересня у Гамбурзі, а призовий фонд вже перевищив 2,1 мільйона доларів. Зараз він збільшується за рахунок нового компендіуму – від в цілому є безплатним з деякими платними елементами.

