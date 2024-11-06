Інтегрована функція запису ігрового процесу, представлена наприкінці червня, офіційно вийшла з режиму бета-тестування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Valve.

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Завдяки відгукам користувачів, з моменту початку тестування було додано кілька покращень, зокрема:

опції запису під час гри,

настроювані гарячі клавіші для миттєвого створення кліпів,

розширені налаштування експорту.

Valve також представила Game Session View, нову опцію відображення в розділі Записи та скриншоти, яка дозволяє користувачам організовувати та переглядати кліпи з окремих ігрових сесій.



У Steam з'явилася функція запису відеокліпів / Фото Valve

Як це працює?

Функція запису в Steam дозволяє користувачам фіксувати пам'ятні ігрові моменти, цілі кампанії або виділяти окремі епізоди, щоб поділитися ними з друзями або в соціальних мережах. Запис активується через ігровий оверлей Steam. Також це мінімізує навантаження на систему завдяки використанню графічних процесорів Nvidia та AMD для обробки процесу.

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Нова функція також повністю сумісна зі Steam Deck і записує лише внутрішньоігрові відео в клієнті Steam, хоча користувачі можуть налаштувати аудіо, щоб включити, наприклад, аудіо з голосових чатів. Valve подякувала бета-тестерам за їхній внесок і наголосила, що їхні відгуки вплинули на остаточний дизайн функції.