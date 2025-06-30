Кінець Xbox чи переродження: схоже що Microsoft більше не бажає створювати консолі

Наступного року виповнюється 25 років з моменту запуску Xbox, але одна з членів-засновниць команди консолі, Лора Фраєр, відкрито ставить під сумнів один із напрямів ігрового підрозділу Microsoft.

Фраєр, яка більше не працює в Xbox, нещодавно поділилася своєю реакцією на останні партнерства Microsoft у сфері портативних пристроїв і консолей, дійшовши висновку, що компанія "не має бажання" створювати власне обладнання, інформує 24 Канал.

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Погляд Лори Фраєр на майбутнє Xbox

На своєму YouTube-каналі Фраєр зазначила, що майбутні портативні пристрої ROG Xbox Ally не матимуть ексклюзивних ігор для стимулювання продажів. Вона також додала, що партнерства Microsoft з Asus щодо портативного пристрою та з AMD щодо наступного покоління Xbox вказують на похмуре майбутнє для консолей компанії.

Очевидно, як одна із засновниць команди Xbox, я не задоволена тим, де ми перебуваємо сьогодні. Мені не подобається спостерігати, як уся цінність, яку я допомогла створити, поступово руйнується. Мені сумно, адже з мого погляду здається, що Xbox не має бажання – або буквально не може – випускати обладнання. Тож це партнерство виглядає як повільний вихід із бізнесу виробництва апаратного забезпечення,

– заявила Фраєр.

Вона також визнала, що ремастери класичних ігор, таких як The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, мали величезний успіх, але поставила під сумнів здатність Xbox створювати нові хіти. Фраєр вважає, що хоча Game Pass є цінним ресурсом, цього недостатньо для стимулювання продажів обладнання.

Натомість колишній віцепрезидент Xbox Live і Game Pass Майк Ібарра висловив дещо інший погляд. Хоча він також вважає, що Microsoft відходить від виробництва обладнання, він переконаний, що компанія може стати найбільшим видавцем ігор, якщо зосередиться виключно на цій меті.

Вони повинні зрозуміти, що потрібно змінити, і зробити це швидко. Я великий фанат і завжди буду "кровоточити зеленим"... Виберіть свою нішу та тримайтеся її... Для мене це просто: Xbox має прагнути стати найбільшим видавцем розважального контенту у світі. Позбудьтеся всього іншого та зосередьтеся. Не бійтеся сказати, ким ви є. Прийміть свою нішу... Сидіти на паркані – не виграшний план",

– написав Ібарра.

Фінансові показники та скорочення

Нещодавній звіт свідчить, що вже на початку липня Microsoft може провести нову хвилю скорочень у своєму ігровому підрозділі. Генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер неодноразово заявляв, що компанії необхідно скорочувати штат Xbox, щоб зробити бізнес стійким.

Водночас останній квартальний звіт Microsoft показав чистий дохід у розмірі 70,1 мільярда доларів (зростання на 13%) та чистий прибуток у 25,8 мільярда доларів (зростання на 18%). Підрозділ Xbox також продемонстрував зростання доходів порівняно з минулим роком.

А тим часом Microsoft оновила стару консоль Xbox 360, щоб запхати туди рекламу нових приставок компанії. Це оновлення викликало змішані реакції: позитив, оскільки було виправлено тривалий баг з відображеннями обкладинок ігор, але критику за додавання реклами.