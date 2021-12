IESF World Championship 2021 – чемпіонат світу з кіберспортивних дисциплін, у якому беруть участь національні збірні та соло-гравці з різних країн. Цього року кіберспортивна група WePlay Holding разом із Федерацією кіберспорту України (UESF) сформували кіберспортивну збірну.

Вона представила нашу державу на IESF World Championship 2021 в Ізраїлі в чотирьох дисциплінах: CS:GO, Dota 2, Tekken 7, PES 2021. Олександр "DkPhobos" Кучеря, технічний продакт-менеджер турнірної платформи Complete і тренер національної збірної з Dota 2, та Едуард Анохін, операційний директор UESF, розповіли про новий формат команди, її успіхи на турнірі та розвиток кіберспорту в Україні.

Україна – кіберспортивна держава? Чому?

Едуард Анохін: Ми – перші світові чемпіони в Dota 2 та CS:GO! Взагалі Україна має багату кіберспортивну історію та виховала чимало талановитих гравців, які беруть участь у змаганнях напівпрофесійного та професійного рівня. Лише цього року громадяни України були серед переможців The International 10 у дисципліні Dota 2 та PGL Major Stockholm 2021 у дисципліні CS:GO, а також українська команда посіла високе третє місце на IESF World Championship 2021 у дисципліні CS:GO серед команд зі 105 країн світу. Усі ці досягнення – доказ того, що Україна не просто кіберспортивна держава, а одна з найсильніших у світі.

Олександр "DkPhobos" Кучеря: У нас безліч талановитих гравців. Сильні, відомі за кордоном команди, які показують чудові результати (нещодавно NAVI перемогла в турнірі PGL Major, що пройшов у Стокгольмі), ми маємо Федерацію кіберспорту України. І завдяки їхнім зусиллям 7 вересня 2020 року кіберспорт було визнано офіційним видом спорту в Україні. Усе це робить нас кіберспортивною державою, хоч і вимагає докласти ще багато зусиль для подальшого розвитку.

Російськомовна трансляція PGL Major Stockholm 2021 від WePlay Esports / Фото WePlay Holding

Як виступ на IESF World Championship 2021 може вплинути на розвиток кіберспорту в Україні?

Едуард Анохін: Цей виступ – спільне національне досягнення, об'єднана праця гравців і національної федерації. Безумовно, тепер нам буде легше привернути увагу держави до проблем і перспектив талановитої української молоді. Що не менш важливо, нам буде значно легше вести діалог на міжнародній арені – представників нашої федерації було обрано до правління та комітетів Міжнародної та Європейської федерацій кіберспорту.

Олександр "DkPhobos" Кучеря: Поїхавши на IESF World Championship 2021, українська команда не лише змагалася за призовий фонд та вкотре заявила про себе на міжнародній арені. Ми також привертаємо увагу голови держави та чиновників до кіберспорту, залучаємо нових глядачів стежити та вболівати за нашу команду.

Як ви оцінюєте виступи наших команд у регіональних відбіркових змаганнях?

Едуард Анохін: Хлопці в дисципліні Dota 2 закінчили відбіркові змагання за крок від LAN-частини, що не може не засмучувати, але наступного року ми повернемося сильнішими. Це може видатись надто самовпевненим, але щодо команди з CS:GO ми не мали сумнівів. Хлопці пройшли всі етапи без особливих проблем і дійшли до фінальної частини як фаворити чемпіонату. У дисципліні PES була дуже висока конкуренція, і ми, на жаль, її не витримали. Роботу над помилками проведемо та наступного року поїдемо перемагати на Балі – саме там відбудеться наступний IESF World Championship.

Олександр "DkPhobos" Кучеря: Результати закономірні: нашим легіонерам, які брали участь у змаганнях з Dota 2, забракло досвіду. Впевнений, наступного року інтенсивні тренування допоможуть нам показати кращий результат.

Що можете сказати про збірну з CS:GO, яка пройшла у фінал?

Едуард Анохін: Добре сформована та дисциплінована команда спортсменів, що понад рік виступають пліч-о-пліч. Ми будемо уважно стежити за майбутніми успіхами хлопців, і хтозна, можливо, саме вони наступного року захищатимуть кольори збірної на IESF World Championship 2022.

Олександр "DkPhobos" Кучеря: У цій дисципліні змагалися 11 команд, і наша збірна посіла третє місце, показавши динамічну гру та гідний результат.

Спеціально для національного відбору ви розробили новий експериментальний формат. Можете розповісти про нього докладніше, а також виділити його основні плюси та мінуси? Чи виправдав він ваші сподівання?

Едуард Анохін: Ми планували три методи відбору: соло-ліга, командна кваліфікація та вибір тренерів з усього складу гравців-учасників. Так ми планували створити гібридну збірну: талановиті аматори готувалися б разом із професійними гравцями. Але в національному відборі у рамках цього методу перемогла вже сформована команда, яка й пройшла до наступного етапу. Формат цікавий, але експерименти на цьому ми не припинимо й надалі продовжимо пошуки ідеального механізму відбору найкращих із найкращих.

Олександр "DkPhobos" Кучеря: Для кожної дисципліни були свої правила відбору. Влітку пройшов турнір PES 2021, на якому серед фіналістів розіграли слот на IESF World Championship 2021. А у відбіркових змаганнях із CS:GO та Dota 2 брали участь соло-гравці, з яких потім створили команду, що в наступному етапі змагалася з учасниками відбору та запрошеними командами. З Tekken 7 інша ситуація: щоб дістатися гранд-фіналу та поїхати на турнір, гравцям треба було пройти відкриті кваліфікації та плей-оф.

Олександр "DkPhobos" Кучеря, технічний продакт-менеджер турнірної платформи Complete і тренер національної збірної з Dota 2 / Фото WePlay Holding

Чи може формат збірних прижитися в сучасному кіберспорті? Чи може він стати конкурентом клубному?

Едуард Анохін: Формат збірних не конкурує із клубним, а доповнює його. Збірні – це вершина аматорського спорту та трамплін у профі.

Олександр "DkPhobos" Кучеря: Так склалося, що часто кіберспортивні команди схожі на футбольні: гравці підписують контракти та виступають серед учасників із різних країн. Створення національної збірної стане важливим культурним аспектом і сприятиме появі нових українських турнірів, на яких зростатимуть професіонали та формуватимуться сильні колективи.

Цьогоріч змагання проходять лише з п'яти дисциплін. На вашу думку, які відеоігри мають поповнити цей список? Чому саме вони (запропоновані вами ігри)?

Едуард Анохін: Важливе також ставлення видавців ігор до проведення всесвітніх чемпіонатів. З ними постійно веде діалог міжнародна федерація, і будемо сподіватися на майбутню плідну співпрацю. Ми прогнозуємо підключення мобільних дисциплін до переліку, але також важливу роль відіграватиме локація проведення фіналів, де буде враховано також тренди локальної аудиторії. Можливо, Mobile Legends – дисципліна мобільного кіберспорту, що швидко розвивається та набирає обертів, може поповнити ряди дисциплін у майбутніх чемпіонатах світу. За рік або два прогнозований обсяг аудиторії мобільних дисциплін зрівняється з аудиторіями Dota 2 та CS:GO, які на ринку вже десять років. Тож додаємо традиційні та перспективні дисципліни.

Олександр "DkPhobos" Кучеря: Гадаю, що у гри League of Legends є всі шанси поповнити список дисциплін IESF World Championship. Вона, як і Dota 2, належить до жанру MOBA та має велику фан-базу (випускаються комікси в партнерстві з Marvel, анімаційні серіали та кліпи за мотивами гри) і свої турніри.

Які знакові події в історії українського кіберспорту ви б відзначили?

Едуард Анохін: Перемоги на WCG 2010 у дисципліні CS:GO та The International 2011 Dota 2 стали першими для України в кіберспорті та привернули увагу тисяч людей. Другі місця на The International 2012 та The International 2013 в Dota 2 стали для багатьох показником стабільності високого рівня гри та популяризували цей вид спорту.

Перемоги на PGL Major Stockholm 2021 в CS:GO та The International 2021 в Dota 2 закріпили за Україною звання однієї з найкращих у світовому кіберспорті. А проведення аматорського European Nations Cup у Кривому Розі та професійного WePlay AniMajor Dota 2, організованого WePlay Esports, у Києві стало доказом того, що ми здатні не лише змагатись, а й організовувати міжнародні турніри на світовому рівні.

WePlay AniMajor / Фото WePlay Holding

Олександр "DkPhobos" Кучеря: Як я вже згадував, зі знакових подій – нещодавно наша команда NAVI перемогла на PGL Major Stockholm 2021 із дисципліни Counter Strike, а 2018 року – на міжнародному турнірі ESL One Cologne. Ну і, звісно ж, не можу не згадати про перше місце, яке посіла українська команда NAVI на The International 2011 із дисципліни Dota 2. А ще є безліч турнірів, які проводять наші турнірні оператори, як-от мейджор із Dota 2, організований WePlay Esports, – WePlay AniMajor, який побив рекорд за переглядами: за підрахунками аналітичної компанії Esports Charts, на піку за турніром стежили майже 650 тисяч глядачів!

Крім цього, WePlay Esports провела офіційну російськомовну трансляцію PGL Major Stockholm 2021, турніру з CS:GO. Команда талантів трансляції працювала на базі київської студії WePlay Esports і теж встановила рекорд – згідно з даними Esports Charts, офіційну російськомовну трансляцію фіналу мейджора на піку дивилося понад 800 тисяч глядачів. Також важливо, що наші колеги з федерації розвивають україномовні трансляції із власної студії у Дніпрі, і українська трансляція PGL Major є тому гарним прикладом. Розвиток укркасту – це важливий крок у популяризації рідної мови серед українського ком'юніті.

Російськомовна трансляція PGL Major Stockholm 2021 від WePlay Esports / Фото WePlay Holding

Які перспективи розвитку саме україномовного кіберспорту? І чи може він вийти з тіні російськомовного?

Едуард Анохін: Спорт не має мови, мова є у трансляції. Наші трансляції збирають дедалі більше глядачів, і ми отримуємо велику кількість позитивних відгуків. Україномовні касти – це окрема галузь, її розвиток – один із головних напрямів роботи UESF.

Олександр "DkPhobos" Кучеря: В Україні є таланти, які коментують турніри українською мовою, і WePlay Esports їх активно підтримує. Є попит на такі трансляції, і це прекрасно. Кіберспорт в Україні розвивається, тож очікуємо зростання й україномовної аудиторії, і коментаторів.

Створення національної збірної України – дуже важлива подія в історії нашої країни. Гравці представляють нашу державу на міжнародному рівні, показують себе як професійних гравців і популяризують кіберспорт. Із кожною перемогою вони доводять, що Україна – кіберспортивна, а наші команди – одні з найкращих у світі.