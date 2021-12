IESF World Championship 2021 – чемпионат мира по киберспортивным дисциплинам, в котором принимают участие национальные сборные и соло-игроки из разных стран. В этом году киберспортивная группа WePlay Holding вместе с Федерацией киберспорта Украины (UESF) сформировали киберспортивную сборную.

Она представила наше государство на IESF World Championship 2021 в Израиле по четырем дисциплинам: CS:GO, Dota 2, Tekken 7, PES 2021. Александр "DkPhobos" Кучеря, технический продакт-менеджер турнирной платформы Complete и тренер национальной сборной по Dota 2, и Эдуард Анохин, операционный директор UESF, рассказали о новом формате команды, ее успехах на турнире и о развитии киберспорта в Украине.

Украина – киберспортивное государство? Почему?

Эдуард Анохин: Мы – первые мировые чемпионы в Dota 2 и CS:GO! Вообще, Украина имеет богатую киберспортивную историю и воспитала немало талантливых игроков, которые участвуют в соревнованиях полупрофессионального и профессионального уровня. Только в этом году граждане Украины были среди победителей The International 10 в дисциплине Dota 2 и PGL Major Stockholm 2021 в дисциплине CS:GO, а также украинская команда заняла высокое третье место на IESF World Championship 2021 в дисциплине CS:GO среди команд из 105 стран. Все эти достижения – доказательство того, что Украина не просто киберспортивное государство, а одно из сильнейших в мире.

Александр "DkPhobos" Кучеря: У нас множество талантливых игроков. Сильные, известные за рубежом команды, показывающие отличные результаты (недавно NAVI победила в турнире PGL Major, прошедшем в Стокгольме), у нас есть Федерация киберспорта Украины. И благодаря их усилиям 7 сентября 2020 года киберспорт был признан официальным видом спорта в Украине. Все это делает нас киберспортивным государством, хотя и требует приложить еще много усилий для дальнейшего развития.

Русскоязычная трансляция PGL Major Stockholm 2021 от WePlay Esports​ / Фото WePlay Holding

Как выступление на IESF World Championship 2021 может повлиять на развитие киберспорта в Украине?

Эдуард Анохин: Это выступление – общее национальное достижение, объединенный труд игроков и национальной федерации. Безусловно, теперь нам будет легче привлечь внимание государства к проблемам и перспективам талантливой украинской молодежи. Что не менее важно, нам будет гораздо легче вести диалог на международной арене – представители нашей федерации были избраны в правление и комитеты международной и европейской федераций киберспорта.

Александр "DkPhobos" Кучеря: Поехав на IESF World Championship 2021, украинская команда не только соревновалась за призовой фонд, но и заявила о себе на международной арене. Мы также привлекаем внимание главы государства и чиновников к киберспорту, и новых зрителей – следить за нашей командой.

Как вы оцениваете выступления наших команд в региональных отборочных соревнованиях?

Эдуард Анохин: Ребята в дисциплине Dota 2 закончили отборочные соревнования в шаге от LAN-части, что не может не огорчать, но в следующем году мы вернемся более сильными. Это может показаться слишком самоуверенным, но относительно команды CS:GO мы не сомневались. Ребята прошли все этапы без особых проблем и дошли до финальной части как фавориты чемпионата. В дисциплине PES была очень высокая конкуренция, и мы, к сожалению, ее не выдержали. Работу над ошибками проведем, и в следующем году поедем побеждать на Бали – там состоится следующий IESF World Championship.

Александр "DkPhobos" Кучеря: Результаты закономерны: нашим легионерам, участвовавшим в соревнованиях по Dota 2, не хватило опыта. Уверен, что в следующем году интенсивные тренировки помогут нам показать лучший результат.

Что можете сказать о прошедшей в финал сборной по CS:GO?

Эдуард Анохин: Хорошо сформированная и дисциплинированная команда спортсменов, более года выступающих бок о бок. Мы будем внимательно следить за будущими успехами ребят, и, возможно, именно они будут в следующем году защищать цвета сборной на IESF World Championship 2022.

Александр "DkPhobos" Кучеря: В этой дисциплине состязались 11 команд, и наша сборная заняла третье место, показав динамическую игру и достойный результат.

Специально для национального отбора вы разработали новый экспериментальный формат. Можете рассказать о нем более подробно, а также выделить основные плюсы и минусы? Оправдал ли он ваши надежды?

Эдуард Анохин: Мы планировали три метода отбора: соло-лига, командная квалификация и выбор тренеров по всему составу игроков-участников. Так мы планировали создать гибридную сборную: талантливые любители готовятся вместе с профессиональными игроками. Но в национальном отборе в рамках этого метода победила уже сформировавшаяся команда, которая и прошла на следующий этап. Формат интересен, но эксперименты мы не прекратим и продолжим поиски идеального механизма отбора лучших из лучших.

Александр "DkPhobos" Кучеря: Для каждой дисциплины имелись свои правила отбора. Летом прошел турнир по PES 2021, на котором среди финалистов разыграли слот на IESF World Championship 2021. А в отборочных соревнованиях по CS:GO и Dota 2 участвовали соло-игроки, из которых затем создали команду, которая в следующем этапе соревновалась с участниками отбора и приглашенными командами. С Tekken 7 другая ситуация: чтобы дойти до гранд-финала и поехать на турнир, игрокам нужно было пройти открытые квалификации и плей-офф.

Александр "DkPhobos" Кучеря, технический продакт-менеджер турнирной платформы Complete и тренер национальной сборной по Dota 2 / Фото WePlay Holding

Может ли формат сборных прижиться в современном киберспорте? Может ли он стать конкурентом клубному?

Эдуард Анохин: Формат сборных не конкурирует с клубным, а дополняет его. Сборные – это вершина любительского спорта и трамплин в профи.

Александр "DkPhobos" Кучеря: Так сложилось, что часто киберспортивные команды похожи на футбольные: игроки подписывают контракты и выступают среди участников из разных стран. Создание национальной сборной станет важным культурным аспектом и будет способствовать появлению новых украинских турниров, на которых растут профессионалы и будут формироваться сильные коллективы.

В этом году соревнования проходят только по пяти дисциплинам. Как вы думаете, какие видеоигры должны пополнить этот список? Почему именно они (предлагаемые вами игры)?

Эдуард Анохин: Важно также отношение издателей игр к проведению всемирных чемпионатов. С ними постоянно ведет диалог международная федерация, будем надеяться на будущее плодотворное сотрудничество. Мы прогнозируем подключение к перечню мобильных дисциплин, но также важную роль будет играть локация проведения финалов, где будут учтены также тренды локальной аудитории. Возможно, Mobile Legends – быстро развивающаяся и набирающая обороты дисциплина мобильного киберспорта – может пополнить ряды дисциплин в будущих чемпионатах мира. Через год или два прогнозируемый объем аудитории мобильных дисциплин будет сравним с аудиториями Dota 2 и CS:GO, которые на рынке уже десять лет. Итак, добавляем традиционные и перспективные дисциплины.

Александр "DkPhobos" Кучеря: Думаю, что у игры League of Legends есть все шансы пополнить список дисциплин IESF World Championship. Она, как и Dota 2, относится к жанру MOBA и имеет большую фан-базу (выпускаются комиксы в партнерстве с Marvel, анимационные сериалы и клипы по мотивам игры) и свои турниры.

Какие знаковые события в истории украинского киберспорта вы бы отметили?

Эдуард Анохин: Победы на WCG 2010 в дисциплине CS:GO и The International 2011 Dota 2 стали первыми для Украины в киберспорте и привлекли тысячи людей. Вторые места The International 2012 и The International 2013 в Dota 2 стали для многих показателем стабильности высокого уровня игры и популяризировали этот вид спорта.

Победы на PGL Major Stockholm 2021 в CS:GO и The International 2021 в Dota 2 закрепили за Украиной звание одной из лучших стран в мировом киберспорте. Проведение любительского European Nations Cup в Кривом Роге и профессионального WePlay AniMajor Dota 2, организованного WePlay Esports, в Киеве стало доказательством того, что мы способны не только соревноваться, но и организовывать международные турниры на мировом уровне.

WePlay AniMajor / Фото WePlay Holding

Александр "DkPhobos" Кучеря: Как я уже упоминал, из знаковых событий – недавно наша команда NAVI победила на PGL Major Stockholm 2021 по дисциплине Counter-Strike, а в 2018 году – на международном турнире ESL One Cologne. Ну и, конечно же, не могу не вспомнить о первом месте, которое заняла украинская команда NAVI на The International 2011 по дисциплине Dota 2. А еще есть множество турниров, которые проводят наши турнирные операторы, например мэйджор по Dota 2, организованный WePlay Esports, – WePlay AniMajor, побивший рекорд по просмотрам: по подсчетам аналитической компании Esports Charts, на пике за турниром следили почти 650 тысяч зрителей!

Кроме того, WePlay Esports провела официальную русскоязычную трансляцию PGL Major Stockholm 2021, турнира по CS:GO. Команда талантов трансляции работала на базе киевской студии WePlay Esports и тоже установила рекорд – согласно данным Esports Charts, официальную русскоязычную трансляцию финала мэйджора на пике смотрело более 800 тысяч зрителей. Также важно, что наши коллеги из федерации развивают украиноязычные трансляции из собственной студии в Днепре, и украинская трансляция PGL Major является хорошим примером. Развитие украинского каста – это важный шаг в популяризации родного языка среди украинского комьюнити.

Русскоязычная трансляция PGL Major Stockholm 2021 от WePlay Esports​ / Фото WePlay Holding

Каковы перспективы развития именно украиноязычного киберспорта? И может ли он выйти из тени русскоязычного?

Эдуард Анохин: У спорта нет языка, есть язык трансляции. Наши трансляции собирают все большее количество зрителей, и мы получаем большое количество положительных отзывов. Украиноязычные касты – это отдельная отрасль, ее развитие – одно из главных направлений работы UESF.

Александр "DkPhobos" Кучеря: В Украине есть таланты, комментирующие турниры на украинском языке, и WePlay Esports их активно поддерживает. Есть спрос на такие трансляции и это прекрасно. Киберспорт в Украине развивается, поэтому мы ожидаем рост как и украиноязычной аудитории, так и комментаторов.

Создание национальной сборной – очень важное событие в истории нашей страны. Игроки представили наше государство на международном уровне, показали себя профессиональными игроками и будут продолжать популяризировать киберспорт. С каждой победой они доказывают, что Украина – киберспортивная, а наши команды – одни из самых лучших в мире.