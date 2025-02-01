Легендарний Zeus шокував фанатів Counter-Strike 2 думкою про NiKo та його перехід у Falcons
- Легендарний український кіберспортсмен Zeus висловив сумніви щодо доцільності переходу Ніколи Ковача (NiKo) до команди Falcons у CS 2.
- Zeus вважає, що у NiKo були кращі шанси виграти "Мейджор" у G2, а перехід до Falcons практично їх нівелює, якщо він не отримав за це великі гроші.
Під час трансляції на Twitch легендарний український кіберспортсмен Данило Тесленко, більш відомий як Zeus, висловив контроверсійну думку про сенсаційний перехід Ніколи Ковача до Falcons.
Falcons шокували світ, поповнивши свій склад з CS 2 Ніколою Ковачем, а шанувальники кіберспорту досі розходяться в оцінці цього переходу. Своєю думкою поділився легендарний український кіберспортсмен Zeus, повідомляє 24 Канал з посиланням на sport.ua.
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Zeus сумнівається в доцільності переходу
У намаганнях стати реальною силою на кіберспортивній сцені Counter-Strike 2, саудівська організація Falcons обрала NiKo "головною скрипкою" свого оновленого складу з дисципліни.
Чи стане він тим елементом, що приведе підопічних титулованого тренера Денні Соренсена до таких бажаних перемог покаже лише змагальний сезон, одначе зараз більшість геймерів дуже в цьому сумніваються.
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Не є винятком і легендарний капітан NAVI, переможець Мейджора та просто крутий кібератлет Данило "Zeus" Тесленко. На своїй трансляції на Twitch, він розкритикував перехід боснійця.
У новому складі він просто гравець. З ним Magisk, у якого чотири мейджори, і тренер Zonic з п'ятьма. Ти Нікола Ковач, але мейджорів у тебе немає,
– сказав Zeus.
За словами Тесленка, реальні шанси виграти такий бажаний для Ковача "Мейджор" у нього були в G2, а перехід до Falcons практично їх нівелює.
Якщо він перейшов не за мегавеликі гроші – він лоханувся,
– підсумував трансфер Данило.
Чи виявиться легенда "народжених перемагати" правим у цій ситуації покаже лише час та подальші результати "соколів".