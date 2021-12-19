Наприкінці літа ми розповідали про досить неоднозначний скін на оперативника, який одночасно з'явився в Call Of Duty Black Ops Cold War та Call of Duty: Warzone. Річ у тім, що він мав ефектний вигляд лише в головному меню, а найцікавіше, що постраждали в цій ситуації тільки шанувальники королівської битви.

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Цього разу майже в ідентичну історію потрапив скін на німецький пістолет-кулемет MP-40 з назвою "Bioluminescence". Варто відзначити, що входить він до складу тематичного набору "Blue Thunder Tracer Pack", який нещодавно з'явився в Call of Duty: Warzone та Call of Duty: Vanguard. Придбати його можна за 1800 CoD Points, а в перерахунку на реальні кошти це сума до 20 доларів.

Який вигляд має скін у меню / Фото з твітера FaZe Testyment

Шанувальників Call Of Duty одразу ж зацікавив такий ефектний яскраво-блакитний скін. А найбільше їм сподобалося, що він має характерну приємну підсвітку та трасуючі патрони. Щоправда, все вищезгадане чомусь зникає, коли геймери виходять на поля віртуальних битв. Одним з перших про цю проблему заговорив відомий блогер з нікнеймом FaZe Testyment, який у своєму твітері написав, що його щойно обдурили.

Який вигляд має скін у грі Call of Duty: Warzone / Фото з твітера FaZe Testyment

А найцікавіше, що цього разу постраждали не лише шанувальники королівської битви, а й гравців у Call of Duty: Vanguard. Вони також зараз активно скаржаться на скін "Bioluminescence" та радять іншим не купувати його.

Який вигляд має скін у грі Call of Duty: Vanguard: відео

Шанувальники обох ігор дуже розчаровані, бо дехто купував набір "Blue Thunder Tracer Pack" лише заради цього скіна. Щоправда, можливо, все не так й погано, бо деякі користувачі відзначають, що в режимі із зомбі він має правильний вигляд. Але зрозуміло, що це навряд чи виправдовує розробників. Наостанок варто відзначити, що на момент написання матеріалу вони не коментували цю ситуацію.