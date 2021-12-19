В конце лета мы рассказывали о весьма неоднозначном скине на оперативника, который появился в Call Of Duty Black Ops Cold War и Call of Duty: Warzone. Дело в том, что он эффектно выглядел лишь в главном меню, а самое интересное, что пострадали в этой ситуации только поклонники королевской битвы.

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На этот раз почти в идентичную историю попал скин на немецкий пистолет-пулемет MP-40 с названием "Bioluminescence". Стоит отметить, что входит он в состав тематического набора "Blue Thunder Tracer Pack", который недавно появился в Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Vanguard. Приобрести его можно за 1800 CoD Points, а в пересчете на реальные деньги это сумма до 20 долларов.

Как выглядит скин в меню / Фото с твиттера FaZe Testyment

Поклонников Call Of Duty сразу же заинтересовал такой эффектный ярко-голубой скин. А больше всего им понравилось, что у него есть характерная приятная подсветка и трассирующие патроны. Правда, все вышеупомянутое почему-то исчезает, когда геймеры выходят на поля виртуальных сражений. Одним из первых об этой проблеме заговорил известный блогер с никнеймом FaZe Testyment, который в своем твиттере написал, что его только что обманули.

Как выглядит скин в игре Call of Duty: Warzone / Фото с твиттера FaZe Testyment

А самое интересное, что в этот раз пострадали не только поклонники королевской битвы, но и игроки в Call of Duty: Vanguard. Они также сейчас активно жалуются на скин "Bioluminescence" и советуют другим не покупать его.

Как выглядит скин в игре Call of Duty: Vanguard: видео

Поклонники обеих игр очень разочарованы, потому что некоторые покупали набор "Blue Thunder Tracer Pack" только ради этого скина. Правда, возможно, все не так и плохо, потому что некоторые пользователи отмечают, что в режиме из зомби он выглядит правильно. Но понятно, что это вряд ли оправдывает разработчиков. Напоследок стоит отметить, что на момент написания материала они не комментировали эту ситуацию.