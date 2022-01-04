Кілька днів тому ми розповідали про несподіваний "злив" кадрів, які можуть бути першими офіційними скриншотами гри Call of Duty 2023. А вже цього разу в мережі з'явилася інформація про відеогру з цієї серії, яка має вийти у 2022 році.

До теми У мережу "злили" кадри, які можуть бути першими скриншотами гри Call of Duty 2023

Варто розпочати з того, що поділився нею авторитетний інсайдер Том Хендерсон, який вже неодноразово ділився точними даними. Згідно з його інформацією, за розробку цієї відеогри відповідає студія Infinity Ward, а загалом це має бути сиквел гри Modern Warfare (2019 рік). Її реліз заплановано на кінець 2022 року, хоча сам проєкт поки перебуває на ранніх етапах виробництва. Цікаво, що нинішню версію гри зараз активно хвалять тестувальники.

Інсайдер розповів, що розробники витратили чимало часу на роботу над штучним інтелектом та реакціями ворогів. Він зазначив, що в роботі автори активно використовували матеріали, які мали з'явитися в ремастері мультиплеєра оригінальної Call of Duty: Modern Warfare 2. Також журналіст додав, що поки не знає, чи вийде нова частина на консолі минулого покоління.

Згідно з даними Тома Хендерсона, сюжетна кампанія буде присвячена боротьбі американських спецслужб з колумбійськими наркокартелями. Інсайдер розповів, що вона буде дуже жорстока, а про деякі її події можуть навіть написати ЗМІ. Також він додав, що вона буде присвячена спецопераціям, а не повноцінним військовим діям. Саме тому в новій відеогрі не буде танків, літаків та іншої важкої техніки.

Також інсайдер відзначив, що в грі з'явиться режим з назвою "Demilitarized Zone", який дуже схожий на відеогру Escape from Tarkov. Він розповів, що цей режим знаходиться в розробці вже понад три роки, щоправда, досить детального опису немає навіть у нього.

Йому відомо, що геймерам потрібно буде збирати певні ресурси на величезній мапі, а заважатимуть їм в цьому інші гравці та боти. Інсайдер додав, що розробники роблять ставку саме на цей режим, а мапа з нього може з'явитися навіть у Call of Duty: Warzone.

Інформація Тома Хендерсона про Call of Duty: Modern Warfare II: відео