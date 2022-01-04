Несколько дней назад мы рассказывали о неожиданном "сливе" кадров, которые могут быть первыми официальными скриншотами игры Call of Duty 2023. А уже на этот раз в сети появилась информация о видеоигре из этой серии, которая должна выйти в 2022 году.

К теме В сеть "слили" кадры, которые могут быть первыми скриншотами игры Call of Duty 2023

Стоит начать с того, что поделился ею авторитетный инсайдер Том Хендерсон, уже неоднократно делившийся точными данными. Согласно его информации, за разработку этой видеоигры отвечает студия Infinity Ward, а в целом это должен быть сиквел игры Modern Warfare (2019 год). Ее релиз запланирован на конец 2022 года, хотя сам проект пока находится на ранних этапах производства. Интересно, что нынешнюю версию игры сейчас активно хвалят тестировщики.

Инсайдер рассказал, что разработчики потратили много времени на работу над искусственным интеллектом и реакциями врагов. Он отметил, что в работе авторы активно использовали материалы, которые должны были появиться в ремастере мультиплеера оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 2. Также журналист добавил, что пока не знает, выйдет ли новая часть на консоли прошлого поколения.

Согласно данным Тома Хендерсона, сюжетная кампания будет посвящена борьбе американских спецслужб с колумбийскими наркокартелями. Инсайдер рассказал, что она будет очень жестокой, а о некоторых ее событиях могут даже написать СМИ. Также он добавил, что она будет посвящена спецоперациям, а не полноценным военным действиям. Именно поэтому в новой видеоигре не будет танков, самолетов и другой тяжелой техники.

Также инсайдер отметил, что в игре появится режим с названием "Demilitarized Zone", который очень похож на видеоигру Escape from Tarkov. Он рассказал, что этот режим находится в разработке уже более трех лет, правда, достаточно подробного описания нет даже у него.

Ему известно, что геймерам нужно будет собирать определенные ресурсы на огромной карте, а мешать им в этом будут другие игроки и боты. Инсайдер добавил, что разработчики делают ставку именно на этот режим, а карта с него может появиться даже в Call of Duty Warzone.

Информация Тома Хендерсона о Call of Duty: Modern Warfare II: видео