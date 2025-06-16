Зірка Red Dead Redemption пообіцяв фанатам "захоплюючі новини" про франшизу

Фанати культової серії Red Dead Redemption від Rockstar Games з нетерпінням чекають на важливе оголошення, про яке натякнув Роб Вітофф, актор, що озвучив головного героя Джона Марстона в обох частинах гри. Під час нещодавнього стріму, присвяченого першій грі, він поділився, що має "захоплюючі новини", які поки що не може розкрити.

Вітофф заявив під час трансляції, що у нього "є захоплюючі новини, якими він не може поділитися прямо зараз", розповідає 24 Канал. Актор також зазначив, що не він один буде ділитися цією інформацією, і оголошення відбудеться вже цього тижня, "точно до п’ятниці".

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Хоча Вітофф не уточнив, про що саме йдеться, його слова викликали хвилю спекуляцій серед фанатів. Багато хто вважає, що це може бути пов’язано з чутками про оновлення Red Dead Redemption 2 для консолей нового покоління.

На Reddit користувачі активно обговорюють можливий зв’язок між заявою актора та інформацією від інсайдерів. Раніше видання Gamereactor і Nintendúo повідомляли, що Rockstar Games готує реліз Red Dead Redemption 2 для PS5, Xbox Series X|S та навіть Nintendo Switch 2. Інсайдер Nate the Hate стверджує, що вихід оновленої версії може відбутися вже у 2025 році.

Нагадаємо, що Red Dead Redemption 2 побачила світ у жовтні 2018 року на PS4 і Xbox One, а у 2019 році з’явилася на ПК. З того часу гра розійшлася тиражем понад 74 мільйони копій на всіх платформах, що робить її однією з найуспішніших у портфоліо Rockstar.

Чого чекати фанатам

Поки офіційної інформації немає, спільнота геймерів сповнена передчуттів. Якщо чутки про оновлення для сучасних консолей підтвердяться, це може стати чудовою нагодою для нових і старих гравців повернутися до епічного світу Дикого Заходу з покращеною графікою та продуктивністю.

Геймери вже давно просили Rockstar Games хоча б випустити патч на 60 fps для гри. Наразі залишається лише чекати офіційного анонсу, який, за словами Вітоффа, не змусить себе довго чекати.