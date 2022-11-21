Зіркові геймери мають досить різноманітні вподобання – наприклад Міла Куніс полюбляє ММО, а президент США Джо Байден виявився шанувальником дещо "елітарного" геймінгу. Як з'ясувалося, здатний здивувати своїми смаками й Бред Пітт, повідомляє 24 канал.

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Цьогоріч одному з найбільш впізнаваних людей Голлівуду виповнюється вже 59 років.

За свою довгу кар'єру актор зіграв безліч ролей та, як виявилось, дуже стомився від шаленого темпу життя. Кілька місяців тому, Пітт навіть зізнався, що іноді подумує про припинення кар'єри, щоб мати час на старі ігри SEGA.

SEGA Genesis, більш відома у нас як SEGA Mega Drive / зображення з Вікіпедії

Я позиціоную себе як актора на останньому подиху. Наче я на останньому семестрі або триместрі. Безсумнівно, у мене залишилося ще багато бензину в баку, але просто є ще багато старих ігор Genesis, яким я не приділяв належного часу протягом багатьох років, і я думаю про це все частіше, – розповів актор.

Окрім цього Бред також повідав про свої улюблені проєкти на олдскульній консолі.

За його словами він просто обожнював грати у "Ristar", але так ніколи й не пройшов її до кінця. Також акторові подобались такі ігри як "Comix Zone", "Vectorman" та їм подібні.

Лонгплей Ristar: відео

Я, ймовірно, просто виберу якийсь день і розорюся на eBay, купуючи старі ігри SEGA, щоб нарешті скоротити той список, який накопичувався роками й мучить мене ще відтоді, як я знімався у "Інтерв’ю з вампіром" (фільм 1994 року – ред.), – додав Пітт.

Отож, якщо в недалекому майбутньому Бред Пітт все ж наважиться покинути акторський Олімп та піти на пенсію, то ми точно знаємо чим він буде зайнятий.