У жовтні 2018 року компанія CD Projekt RED випустила відеогру Thronebreaker: The Witcher Tales, яка отримала досить високі оцінки від критиків та геймерів. Здається, такий формат розширення всесвіту сподобався й розробникам, а яскравим підтвердженням цього може слугувати їхній сьогоднішній анонс.

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Річ у тім, що кілька годин тому компанія CD Projekt RED поділилася з представниками IGN першою інформацією про відеогру з робочою назвою Project Golden Nekker. Йдеться про самостійний та однокористувацький проєкт, який розроблюється за мотивами Gwent: The Witcher Card Game. Саме автори цієї популярної колекційної карткової гри й відповідають за розробку нового проєкту.

Представники CD Projekt RED вже відзначили, що гра Project Golden Nekker не буде схожа на Thronebreaker: The Witcher Tales. Вони запевнили, що новий проєкт подарує геймерам зовсім інший ігровий досвід. На думку розробників, ця відеогра має зацікавити тих гравців, яким не подобається багатокористувацька складова Gwent.

Представники польської компанії зазначили, що для запуску нової гри не потрібно бути власником Thronebreaker: The Witcher Tales, Gwent чи доповнень до останньої відеогри. Додамо, що також розробники з CD Projekt RED вже поділилися першими концепт-артами гри Project Golden Nekker.

Наостанок варто відзначити, що повноцінна презентація відеогри має відбутися найближчим часом. Також вже відомо, що її реліз заплановано на 2022 рік. На думку журналістів порталу IGN, гра Project Golden Nekker може вийти в жовтні. Додамо, що поки невідомо, на які платформи планується її реліз.

Концепт-арти гри Project Golden Nekker / Фото з сайту IGN